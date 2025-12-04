一度收病危通知！洪毛暴瘦15公斤模樣曝 開心宣布：滿血回歸

51歲八點檔男星洪毛在9月底因身體不適就醫，肝指數一度飆到8千多，同時併發膽囊炎，在加護病房住了5天，甚至一度收到病危通知。在歷經一段時間休養後，他3日久違更新社群平台曝光近況，開心宣布已經「滿血回歸」。

51歲八點檔男星洪毛在9月底因身體不適就醫，肝指數一度飆到8千多，送進加護病房治療。（圖／翻攝FB 洪毛）

洪毛近期最後一篇Facebook貼文停留在10月中，當時他特別發文向大家報平安，表示自己還在住院治療，而在歷經近2個月後，他近期久違更新社群，曬出一張工作照，儘管消瘦不少，但氣色看起來相當不錯，他開心表示，已經滿血回歸，正在拍攝廣告，「抱歉讓所有關心我的鄉親好朋友替我擔心了，我現在很好已經痊癒出院回到工作崗位，接下來也會呈現出更多好的作品給大家，希望大家一定要繼續支持喔！」

廣告 廣告

洪毛暴瘦15公斤宣布滿血回歸。（圖／翻攝FB 洪毛）

好消息一出也湧入不少粉絲到貼文下面回覆，「加油哦！好運來少了你，也少了幾許的笑聲，好好照顧身體，期待下部片能有你」、「恭喜回歸！還是要多保重身體」、「你這次生病瘦了好多，保重喔」、「平安最重要」。

事實上，洪毛日前和女星蘇晏霈、林柏妤、賴芊合合體，一同出席友人婚禮，蘇晏霈在文中表示，「毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的。」並透露他瘦了15公斤，洪毛則在底下回覆：「祝大家都幸福滿滿！」

洪毛日前和女星蘇晏霈、林柏妤、賴芊合合體出席友人婚禮。（圖／翻攝FB 蘇晏霈）

延伸閱讀

新竹縣長最新民調出爐！徐欣瑩贏陳見賢、林思銘 但都輸給綠營的他

民進黨打川伯歧視！李四川：「穿著漂亮」不是指蘇巧慧

影/台南市長選舉落後3%！林俊憲轟：我的民調會輸給謝龍介嗎？