度數突加深恐是白內障！醫揭「4類型表現」差很大 不一定都看不清楚
發現視力出現問題，但不知道是不是白內障？或是已經確診白內障，但好奇為什麼症狀跟別人不一樣？對此，眼科粘靖旻院長詳細解析白內障在水晶體不同位置的症狀表現，讓大家都能更了解自己的眼睛狀況！
1、皮質型白內障：視野邊緣的隱形殺手
位置特徵： 皮質型白內障發生在水晶體的外圍皮質部分，就像洋蔥的外層開始變壞一樣！這種白內障通常從水晶體邊緣開始，呈現輻射狀或楔形的混濁區域。
．眩光和光暈現象超明顯
．單眼復視讓人困擾
．早期視力影響相對輕微
2、核性白內障：中央視力的終極考驗
位置特徵： 核性白內障發生在水晶體的中央核心部分，就像洋蔥的心臟開始變黃變硬！這是最常見的老年性白內障類型，通常伴隨水晶體核心逐漸硬化。典型症狀表現：
．近視度數突然加深
．色彩感知明顯改變
．中央視力逐漸模糊
3、後囊下型白內障：閱讀殺手的真面目
位置特徵： 後囊下型白內障發生在水晶體後方靠近囊袋的位置，就像在洋蔥和外皮之間出現一層霧氣！這種位置剛好在光線聚焦的路徑上，所以症狀特別明顯。典型症狀表現：
．閱讀困難度爆表
．強光下視力反而更差
．進展速度相對較快
4、混合型白內障：多重症狀的完美風暴
現實中很多患者會同時出現多種類型的白內障，症狀會是上述各種表現的組合！這就像洋蔥的多個部位同時開始變壞，會產生更複雜多樣的視力問題。
不要等看不見才處理 影響生活就該考慮手術
粘靖旻提醒，不管是哪種類型的白內障，當症狀開始影響日常生活時就應該考慮手術治療！現代白內障手術技術非常成熟，不需要等到「看不見」才處理。記住，白內障手術是目前最成功的眼科手術，讓我們一起守護你珍貴的視力！
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
