一度沒帶錢! 男控餐點有小強 老闆娘拒退費被毆打
南部中心／綜合報導
高雄一名男子，到小吃店買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，老闆娘請他返家拿錢再來，男子卻有點不開心，付錢取餐回家後，半小時又來，拿著剩下的兩塊豬血，說有蟑螂要求退費，但老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打，造成臉部挫傷，送醫驗傷後，決定對男子提告。老闆娘的兒子則PO文，難過母親都已經72歲了，對方怎麼打的下手。
店面老闆娘認為男子疑似想吃霸王餐不成來鬧事，不願退費，竟遭到男子揮拳毆打。（圖／民視新聞）
男子走下機車，往店面走過去，手指還不停對著店內比劃，接著繞過攤車，和老闆娘一言不合，竟然動粗打人，從另一個角度看，男子凶神惡煞靠近，沒過多久，就往老闆娘臉上揮拳。附近民眾表示，我就聽到阿姨很大聲喊說救人喔，整個菜市場都聽得到，然後就在哭這樣、聽到吵架的聲音啊，沒有流血啦，就臉部可能有受傷。
只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。（圖／民視新聞）
糾紛發生在高雄前鎮區一間小吃店，當時42歲的謝男，買了一碗豬血湯，聲稱忘記帶錢，72歲的老闆娘好心請他回家拿錢，謝男回來付錢取餐卻有點不開心，半小時後就拿著剩下的兩塊豬血，說裡面有蟑螂，要求退費，老闆娘不願意，竟遭到暴打，鄰居見狀趕緊幫忙報警。
老闆娘以做生意多年的經驗判斷，認為謝男疑似吃霸王餐不成，才會惱羞成怒打人，只是重重一拳，揮得老闆娘左眼都是血絲，事發後，老闆娘更嚇到不敢營業。當事老闆娘表示，他第一次來買，我沒有看過他，我早上還去掛急診，血壓還衝高到2百多，快嚇死了，從周五休息到現在。當事謝男表示，她就是跟我說，不然你現在要怎樣，不然你現在是要打我嗎？我又沒這個意思，結果妳連續說兩次，覺得老闆娘有挑釁的意思。小吃店已經營30幾年，近兩年才搬到事發地，老闆娘的兒子也出面怒斥，母親都已經70幾歲，對方怎麼打得下手，做個生意居然被暴力相向，老闆娘心裡的陰影恐怕暫時很難抹去。
