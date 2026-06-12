一度行蹤不明！法院證實吳乃仁已主動到庭 他解釋：因為住在子女家

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民進黨新潮流大老吳乃仁日前遭法院拘提但卻行蹤不明，如今他自行向台中法院報到，並已管收於管收所。（圖片來源／維基百科）

民進黨新潮流系大老吳乃仁積欠台糖公司1.7億元本息，近日台糖向台中地方法院聲請管收吳乃仁，他一度行蹤不明，但昨（11）日已自行前往台中地院接受訊問，法官裁定解送至台中看守所附設管收所管收。

對於日前行蹤不明，導致法院未能及時拘提，吳乃仁本日解釋，因罹患疾病生活無法自理，所以住在子女家，至於原本住所地則已經租人了。

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欠錢遭拘提，吳乃仁主動到庭

吳乃仁積欠台糖1.7億元本息，台糖多次聲請對吳乃仁財產強制執行，但僅清償3900多萬元，日前台糖聲請管收吳乃仁，台中地院囑託台北地院拘提，但本月3日法警前往他家中卻不見蹤影。

事後，吳乃仁委任律師向台中地院表示願意到院接受訊問，並已於昨日上午10時到庭。

一度行蹤不明，吳乃仁稱住在子女家

針對6月3日法警前往吳乃仁住所拘提，他卻行蹤不明。吳乃仁向法院解釋，住所地為子女所有，並出租給別人使用，自己因罹患疾病生活無法自理，所以住在子女家，這才導致法警前往住所地拘提時，他卻不見蹤影。

最終，法官考量吳乃仁屢次未依法院命令據實報告財產狀況，也未提供擔保或遵期履行，因此裁定將他管收，依法解送至台中看守所附設管收所。

(原始連結)





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