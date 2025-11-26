一度被視為迷鳥！稀有白眼潛鴨驚喜現蹤台南
〔記者蔡文居／台南報導〕一隻稀有冬候鳥白眼潛鴨，最近現蹤台南沿海，讓鳥友驚喜不已。台南鳥會資深鳥友李正峰日前在台61線附近一處魚塭幸運拍到牠的身影。過去白眼潛鴨在台灣難得一見，一度被記載為迷鳥。不過，近幾年來，在台灣每年幾乎都有零星記錄。
白眼潛鴨體長約40公分，是潛水高手，通常棲於草澤、湖泊、魚塭等濕地。生性害羞，常與成群的鳳頭潛鴨和紅頭潛鴨混群。白眼潛鴨主要於東歐至中國新疆、內蒙一帶繁殖，冬季遷移至南歐、北非、中東、南亞、東南亞及中國，中國東南沿海及日本都有少量紀錄。台灣偶爾出現於海岸或河口濕地。
李正峰說，這幾年，他幾乎每年都會記錄到白眼潛鴨，但都是看到單獨1隻或最多2、3隻。這隻白眼潛鴨眼睛是深咖啡色，是一隻母鳥，公鳥的眼睛則是白色的。從牠展翅的飛翔姿勢，可以看出明顯的白色翼帶特徵。
他表示，他是在24日上班途中，在台南沿海順道記錄雁鴨科水鳥，意外發現牠混棲在一群鳳頭潛鴨之中。今年台南的雁鴨科水鳥來得比去年晚，目前他僅記錄到9種，往年這時候至少都會看到10幾種。
