一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝

娛樂中心／林昀萱報導

洪都拉斯曾在節目中分享股海投資血淚。（圖／資料照）

男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。

洪都拉斯曾在《命運好好玩》分享投資經驗，透露還沒結婚時看到比自己大一歲的朋友，開著跑車超拉風，並告訴他「現在是股市最好的時候」，讓他心動跟隨進入股市。「我那時候第一支買了7萬多塊錢，那時候不曉得，我們用融資，結果那時候我從70幾塊，一直漲到100多塊錢」。那段時間跟著朋友走半年、一年下來賺到了一台名車，洪都拉斯坦言「我自己會自許說，我可能是股神巴菲特的那種感覺」，之後更找上股票分析師，還打電話去加入會員付了3萬錢當會費，收到一台B.B. CALL並開始照著分析師指示買股。不過，這幾支股票全都沒漲甚至跌停，想找人已找不到。股票最後跌到下市，原本賺得1、2百萬錢全賠光。他直言自此「我就知道我的人生沒有那麼好運」、「我要腳踏實地，我就不要再聽信一些謠言」。

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他也曾經在《我愛小明星大跟班》分享股海血淚。某天聽到朋友介紹一支銀行股，更說「絕對會讓你這輩子擁有好幾桶金」，他又聽到小道消息說這家銀行定會被另一家合併。心動的他和妻子商量後將房子拿去抵押，以一張10幾塊的價格買入500張。過了一個月由原本的10塊多開始下跌，一路跌到6塊，讓夫妻倆天天失眠，還找上算命師尋求答案，感嘆「還好沒有融資」、「沒有這個心臟去玩這個東西，你就會睡也不好、吃也不好，整個腦袋瓜只想說它會不會再漲回來」。好在最後出現逆轉，該銀行真的合併股價翻了一倍漲到20多元，他才順利解套。洪都拉斯也強調「這樣的投資方法是錯的，不能將所有資金放進同一個籃子，一定要分散風險」。

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