一度身陷被罷免風波 聯準會理事庫克鬆口：12月有可能降息

先前身陷罷免風波的聯準會（Fed）理事麗莎．庫克（Lisa Cook）。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 先前遭美國總統川普指控在房貸申請文件中造假、差點被開除聯準會（Fed）理事的麗莎．庫克（Lisa Cook）周一（3日）指出，她認為聯準會 12 月的利率決策會議（FOMC）有望做出降息決定，但她將依據從現在至那時的各方來源資訊來決定，而聯邦政府的停擺可能會使相關政府數據拖延公布。

《路透社》報導引述庫克在為美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）準備的演講稿中表示，「目前，雙重使命兩邊都面臨較高的風險。利率過高可能會增加勞動力市場急劇惡化；利率過低則會增加通膨預期脫離錨定（2%）的可能性。一如既往，我會在每次會議上依最新數據來決定我的貨幣政策立場」。

廣告 廣告

庫克承認，「現在是發表經濟展望演講的艱難時期」，自 10 月 1 日美國聯邦政府關閉以來，缺乏了有關就業、通膨和經濟增長等新數據供應，使經濟展望面臨挑戰。然而，她保證政策制定者「並非盲目飛行」，因他們正在分析包含行政來源、私營部門及聯準會眾多的調查等可用數據。

目前的數據證實了她的觀點，即美國通膨情況「因受到關稅影響仍略高、並面臨上行風險」，而就業市場雖「依舊穩健」但正在降溫，並可能面臨下滑速度比她預期地更快。庫克上周投票支持降息 1碼，因這可維持「適度緊縮」的政策立場以對抗通膨，同時解決了她認為勞動市場風險大於通膨加速風險的問題。

她指出，聯準會每一次會議對貨幣政策的決定都是「靈活」的，不會遵循預設路徑。庫克還支持聯準會停止縮表的決策。

雖承認美國政府關門正在拖累經濟，但庫克表示有信心經濟增長將會恢復，並得到來自人工智慧（AI）所帶來的生產力提升。她仍「完全致力於」在關稅影響傳導經濟後，將通膨率帶回 2%的目標。

庫克表定在聯準會的任期將至 2038 年，不過她的職位目前正在最高法院的一個案件中受挑戰，預計明年一月將舉行聽證。先前，川普提起了罷免庫克的訴訟，但「立即罷免」的要求遭到最高法院駁回，這意味著庫克至少可留任至大法官們在明年一月聽取此案辯論後做出裁決。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃仁勳才稱服務中國市場符合美國利益 川普：輝達Blackwell晶片不賣其他人

川普接受CBS專訪：中方表態不犯台 習近平「清楚後果」