一度遭傳成「下一個于朦朧」被拔牙獻祭 陳都靈主持跨年場驚人狀態曝光

陳都靈分享美照。翻攝微博

32歲中國女星陳都靈一度遭傳被囚禁、準備被「獻祭」，雖她12月多次出席公開活動，還是有被拔牙、需要人攙扶行走等傳言。在2025年最後一天，她則為東方衛視跨年活動擔任主持人，消息曝光後粉絲直呼：「太驚喜了！」

陳都靈也在微博上分享身穿一套香檳色平口禮服的美照，並說：「打開童話書，歡迎來到魔法世界。」網友讚她的表現「穩定輸出」、「跨界主持真的讓人眼前一亮，狠狠被圈粉！」

陳都靈跨界主持跨年活動。翻攝微博

陳都靈合體宋威龍！粉絲驚呼：對眼睛太好

另外，陳都靈也在央視跨年上獻唱，與近來因《驕陽似我》受矚目的當紅戲劇男神宋威龍合體，兩人一起演唱〈想把我唱給你聽〉，網友也讚畫面太好看，「此等俊男靚女對我眼睛也太好了。」

廣告 廣告

陳都靈（右）與宋威龍合唱。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

驚傳成「下一個于朦朧」 古裝女神陳都靈「獻祭」時間點曝光！暗藏恐怖巧合

于朦朧奪全球百大帥臉第5名！3點特別原因惹哭粉絲 冠軍張哲瀚慘遭中國封殺

陳都靈爆恐遭「獻祭」成下一個于朦朧 「媽媽」驚傳出事了！氣炸報警證明自己