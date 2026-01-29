一度面臨美驅逐！拍下新疆集中營真相 中國青年申請庇護獲准

2026年1月28日，因拍攝新疆疑似拘留營影片而流亡美國的中國籍男子關恆，此前一度面臨被驅逐的風險，但移民法官以他有理由擔心被中國迫害為由，批准了他的庇護申請。美聯社



曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國的中國籍男子關恆，一度面臨遭美國驅逐的風險，但移民法官週三（1/28）以關恆揭露中國侵害人權的行為，「有充分理由擔心」其被遣返回中國將遭受迫害，因此批准了他的庇護申請。

現年38歲的關恒於2021年入境美國後申請庇護，但自去年8月在川普政府的大規模遣返行動中，他被移民執法人員拘捕後就被羈押至今。國土安全部曾計劃將他遣送至烏干達，但其後在輿論關注及美國國會重視下，這項計劃已於去年12月撤銷。

廣告 廣告

關恒於2020年在新疆秘密拍攝疑似拘留營的影片，為維權人士所稱該地區普遍存在的人權侵害行為增添證據。據稱，新疆有多達100萬少數民族被中國官方關押，尤其是維吾爾人。

美聯社報導，週三在紐約州納帕諾克（Napanoch）舉行的聽證會上，關恆被問及其拍攝拘留營並在抵達美國前幾天發布影片，是否在為申請庇護鋪路時回應稱，這並非他的目的，「我同情遭遇迫害的維吾爾人」。

關恆日前接受美聯社採訪時表示，他深知如果想公開這些影像就必須離開中國。他當時經香港轉赴免簽證入境的厄瓜多，之後再抵達巴哈馬，隨後於2021年10月乘船前往美國佛州，此前已將多數影像上傳至YouTube。

關恆向法官表示，他當時不確定是否在這樣的過程中活下去，但必須確保影片能被世人看見。他透露在影片發布後，中國警方曾三度傳喚父親問話。

最終，法官奧斯蘭德（Charles Ouslander）在宣判時告知關恆，法庭認定其為可信證人，並且他已證明自己符合申請庇護的法律資格。法官指出，關恆確實有理由擔心，若自己被遣返將遭受報復，並提及中國政府曾訊問其家人，和打探他的行蹤與過往活動。

然而，關恆並未立即獲釋，因為國土安全部的律師表示，該部門保留30天的上訴權利。奧斯蘭德則敦促國土安全部盡快做出決定，並指出關恆已被羈押約5個月的時間。

更多太報報導

伊斯蘭國報復中國打壓新疆維族 攻擊阿富汗中國餐廳釀7死

逃離中國霸權卻被美ICE逮捕 新疆集中營拍攝者：在中國沒有免於恐懼的自由

治疆高官再度消失 習近平的「民主生活會」如何「強化忠誠」