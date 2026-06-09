一座城市多種夏日玩法！新北發布2026最強觀光指南 音樂展演、特色美食、文化體驗陪你Chill過暑假

記者黃俊育 / 新北報導

新北市政府觀光旅遊局（9）日盛大舉辦「2026 Fun新北Play一夏」夏季系列活動發布記者會，聯合宣傳新北市今夏最豐富、多元的觀光活動內容。記者會現場更特別邀請代表城市新民歌的「南方二重唱」及臺灣代表性雷鬼創作歌手「MATZKA」帶來精彩演出，以音樂熱情號召全臺民眾一起到新北Play一夏！

新北市擁有豐富的河濱、海岸、山城與都會景觀，新北市政府觀光旅遊局整合6月至9月各局處單位推出的夏季系列活動，以「一座城市、多種夏日玩法」為核心理念，推薦超過29場大型主題活動，邀請民眾全面感受新北多元魅力，展開屬於夏天的感官旅行。活動內容豐富多元，包含充滿新北夏日音樂活力的「新北夏至音樂節」、「藝向新北城市共榮—三鶯線通車系列活動」、「新北市河海音樂季」、「新北市生音藝術節」及「新北市永和仲夏夜之夢」等音樂展演與藝文演出，讓民眾盡情享受音樂浪潮；推廣在地農漁產與特色旅遊的「戀戀雙溪荷所在—荷花節行銷推廣活動」、「萬里區山海線旅遊—海線旅遊」及「新北海派—深澳小卷季」，帶領民眾深入新北在地風景、品味特色美食。文化體驗方面，包含「烏來觀光季系列活動－溫泉趣．泰雅情 漫遊烏來小旅行」、「新北南島文化節」、「新北山客尞尞客庄產業節」及「新北市原住民族聯合文化活動」等多元族群文化展演，帶領民眾感受新北豐厚的人文底蘊，而「礦山藝術季」及「三峽藍染節」則透過地方藝術與創生，充分展現當地文化與藝術能量。

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此外，深受民眾喜愛的「野柳石光夜訪女王」、「深澳鐵道自行車 燦爛夏夜山海騎『星臨騎境』」、「九份紅燈籠祭」、「北海潮與火」及「仲夏繽紛樂」等活動，以沉浸式光影藝術融合山海景觀，打造專屬新北的夏夜浪漫氛圍；國際級的沙雕藝術展演「福隆國際沙雕藝術季—繽紛浪潮．FULON酷夏派對系列活動」、「福隆國際沙雕藝術季 環球夏日沙雕派對」及「八里城市沙雕展」，今(115)年皆與人氣IP合作，打造充滿童趣與創意的戶外沙雕展覽；結合運動與探索體驗的「探旅新北—定向越野活動」及「GOLD TRAIL淘金越野」，帶領民眾穿梭城市與山林，感受戶外奔跑魅力！暑假期間最FUN電的體驗活動也不能錯過，「職想玩透透—觀光工廠輕旅行」、「板橋夏日嘉年華」、「新北市115年度週末藝術秀」、「新北市兒童藝術節」及「新北國際街舞大賽」等系列活動，提供親子同遊與各年齡族群多元娛樂選擇，歡迎大家今夏一起走進新北，解鎖城市山海風情，留下美好的夏日回憶。

「2026新北市河海音樂季」今（115）年打造四大主題音樂舞臺，從山海河岸一路延伸至都會河濱，以音樂串聯城市風景，音樂風格更橫跨經典復古民歌、新興原創音樂、多元族群樂曲及都會流行歌曲，展現新北多樣的音樂樣貌。（9）日記者會也同步公布重量級表演卡司名單，邀請民眾跟隨每一場的音樂節奏，感受滿滿的夏日河海音樂魅力。更多「2026新北市河海音樂季」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北市河海音樂季Facebook粉絲專頁、新北市河海音樂季IG、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。