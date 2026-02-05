座椅加熱也要月租付費？BMW解釋「付費解鎖」真正底線

記者鍾釗榛／綜合報導

曾因座椅加熱要訂閱引發全球車迷反彈的BMW，終於選擇踩煞車，正式放棄這項最具爭議的付費解鎖服務。畢竟在不少平價車款早已把座椅加熱列為標配的情況下，這種「硬體都裝好了卻還要再付錢」的做法，確實很難說服消費者。

BMW曾因座椅加熱要訂閱引發全球車迷反彈。（圖／翻攝BMW網站）

選配邏輯沒消失

不過，BMW並沒有全面否定購車後付費解鎖這套商業模式。原廠的想法是，消費者在買車時可能希望先把價格壓低，不勾選某些選配；等未來需求出現，再透過線上付費開通功能，理論上能保留彈性。

廣告 廣告

ADAS才是真正的收費重點

BMW產品負責人指出，像高級駕駛輔助系統（ADAS）或即時路況資訊，對原廠來說其實是「持續燒錢」的服務。只要車主使用，BMW就必須支付資料與系統成本，因此才會採取選配與後續解鎖的方式，避免讓所有車主一開始就承擔費用。

動力與續航 BMW不碰紅線

值得注意的是，BMW也劃清界線，明確表示不會對動力性能收費，更不會像部分電動車品牌一樣，透過軟體更新來販售續航里程。對BMW來說，訂閱制可以用在服務與輔助功能，但不該碰觸駕駛本質。

更多三立新聞網報導

能折疊、能隱身！家用電視定價1200萬、保時捷做的

騎機車改繫安全帶！交通部新制、微型電動車將合法上路

怎能不愛車／紅牛協助改造老保時捷 沒錯！就是賣飲料的那個紅牛

拼出台灣80年代的青春記憶 三門喜美變成積木車！

