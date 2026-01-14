座標台北3萬8算低薪？釣一票北漂族狂嘆：勉強活著、漂來幫房東繳房貸

記者李鴻典／台北報導

你工作居住地是在哪一個縣市呢？有網友在社群平台發文感嘆，「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」，發文一天吸引28萬次瀏覽，也釣出一堆北漂族回應，目前勉強活著。

網友在社群平台發文感嘆，「原來現在月薪3萬8已經算低薪了嗎？座標台北」。（圖／取自pixabay）

原PO在threads上發文表示，「座標台北，工作經驗5年多，普通剪輯師，租屋在三重，近期越來越力不從心的感覺。不創業，不當業務不賣保險，不搖飲料，我都想問一個普通剪輯師除了接案，還有哪個對未來職涯有幫助的跑道可以轉；接個案市場還要爛到一支30秒全包只給300...還要你身兼多職，一條龍的技能都要會。看起來同樣薪資大家推薦往中南部發展，是否考慮要南下了？認真問」。

「沒5萬在台北都是低薪」、「38k扣掉勞健保實領才34k，在台北租屋真的很痛苦」、「整個台灣都很低薪」、「請問在台北月薪超過四萬都是什麼工作？剪輯業、設計業好像貧民一樣，年資也不是說多低」、「住家裡還可，在外租屋就是貧戶等級」、「租在內湖，薪水只有3萬的我....已經決定6月搬回高雄」、「沒六萬都是低薪，3萬8扣掉勞健保如果自提提滿實拿剩多少？你北漂仔還要租房吧？不吃不喝不消費嗎？如果北漂還只找得到這種工作真的不用來把自己過得這麼痛苦」。

「如果只有38K，房租就吃掉快40%薪水了」、「一個月實領32k還有租屋，目前勉強活著」、「我才3萬，扣完勞建保還不到3萬，瞬間感覺自己是賤民」、「想知道低於5萬的租屋族怎麼活的...」、「沒5萬在台北真的偏硬」、「座標台北沒有8萬3才叫低薪」、「這薪資…..北漂仔特意飄來台北幫房東繳房貸，只是為了勉強活著」。

但也有人說「低薪沒錯，但算正常人的薪水」、「要看工作行業別和工作資歷。 單純只看數字不客觀」、、「我是台北人北漂通勤新北工作快五年了哦，一樣的職位台北45000～55000，新北平均多5000。台北真的不一定薪水比較高，因為有天龍光環，一堆北漂仔硬要來擠，薪水都被卷低了，我飄出去新北行情還比較好....」。

