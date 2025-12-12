「座標挖毒」交易被識破！緝毒神隊友可樂公園揪出整坑大麻菸彈

緝毒神隊友「可樂」嗅覺靈敏，幫助專案小組挖出毒品。高市刑大提供



毒販藏毒手法愈見犀利，高市刑大偵六隊破獲「挖寶式」販毒案，陳姓嫌犯利用「埋包自取」手法，以座標指示買家到多處公園取貨。專案小組申請緝毒犬「可樂」支援，在5處公園及車上查獲大量大麻菸彈，市值約36萬元。陳嫌訊後遭高雄地院羈押禁見；今年1至11月，警方查獲各類大麻成品已達64.7公斤。

高雄市刑警大隊日前接獲檢舉，發現28歲陳姓男子透過微信向上游毒販購買大麻菸彈，負責分裝與埋包，再將座標及照片傳給買家，買家付款後自行取貨，每顆大麻菸彈市價約3000元，陳嫌以5支為一組販售，每次交易抽取1000元佣金，短短2個月獲利約30至40萬元。

廣告 廣告

市刑大偵六隊追查破獲「挖寶式」販毒案，陳嫌利用「埋包自取」手法，將毒品藏於多處公園，但部分地點已忘記，專案小組因此申請保三總隊支援，出動4歲半史賓格獵犬「可樂」協助尋毒，順利查獲大量大麻菸彈。

「可樂」嗅到毒品氣味即趴下並做挖掘動作，專案小組一開挖便順利找到毒品，共在5處公園及車上查獲14個大麻菸彈包，市值約36萬元。警方表示，緝毒犬精準定位與努力嗅探，讓現場如同中樂透般，令辦案人員驚呼連連。

警方指出，「挖寶式」交易手法新穎且隱蔽，但透過精準蒐證與緝毒犬協助成功瓦解，陳嫌訊後已遭高雄地院裁定羈押禁見。今年1至11月，高雄市警局已查扣各類大麻成品64.7公斤。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

嗆聲恐嚇雙罷劫！高雄男喊「有槍打掉你」 遭判刑2月

高雄特勤勤務大體檢「避凸槌」 警局下令改善

快篩揪毒駕...新制上線有風險？基層警憂「一口誤判」惹爭議