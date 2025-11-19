一座資料中心耗電如一座城 AI熱潮掀環保爭議

在美國印第安納州一片原本種滿玉米的土地，現在成為亞馬遜AI資料中心。這座耗資上百億美元的運算基地，採用自研發的AI晶片，有望成為AI科技厚厚最強後盾。但高耗能與大量用水引發地方擔憂，外界質疑，科技建設帶來的經濟效益，是否足以彌補農地流失與能源壓力。AI熱潮正推動創新同時也在消耗大量資源，正在考驗承受力。

原本一望無際的玉米田，如今矗立一座龐然白牆，這是印第安納州新卡萊爾鎮的轉變，從穀浪翻滾到AI運算堡壘，僅用一年光陰。亞馬遜網路服務執行長加曼指出，從破土那天起，到大型客戶蜂擁進駐，這工程的速度與規模，徹底改寫紀錄。

亞馬遜豪擲逾百億美元，在這農業重鎮打造全球最大AI資料中心「Project Rainier」，完全擺脫輝達晶片依賴。核心武器是50萬顆自家Trainium 2晶片，助Anthropic與OpenAI正面硬碰，加速AI模型訓練，然而能源問題也隨之浮現，全中心預計吞噬2.2吉瓦電力，等同150萬戶家庭的年耗電量。

當地居民卡盧索直言，水荒已成心頭大患，他擔憂電網能否撐住亞馬遜、通用汽車到整個城鎮的饑渴需求，偶爾的停電陰影，更讓人夜不能寐。每日數百萬加侖冷卻水傾瀉而出，對這水源本就匱乏的農村，無異於釜底抽薪。

印第安納州市議會主席考夫曼認為，新卡萊爾小鎮僅有1900居民，卻得供水給亞馬遜，還要兼顧鄰近通用汽車新廠，這負荷簡直是場生存考驗。農田一寸寸淪陷，昔日豐收景，換來嗡嗡機鳴與蒸騰熱浪。

面對質疑，亞馬遜強調已啟動核能與再生能源布局，每年更將削減23%用水量。AWS副總卡利亞納拉曼表示，他們在印第安納境內推動逾五座風能、太陽能計畫，總計635吉瓦容量，已注入電網實戰供電。

然而，承諾的甜頭遠不如預期。州府砸80億美元稅務減免與補貼，換亞馬遜誓言9千臨時建置職缺、千個長期崗位，但僅六成薪資勝過當地平均。

故事不止印第安納。AI熱浪席捲全球，美國資料中心區電費暴漲逾267%，噪音、污染與稅負不均，激起居民怒火。專家估計，過去十月，已有640億美元建案遭社區抗議擱置或腰斬。科技網路新聞頻道創辦人坎卓維茨認為，開發商落地社區，抗爭註定如影隨形，畢竟，他們吞噬土地資源，卻吝嗇回饋。

但科技的競賽才剛開始，大量的AI熱錢湧入，資料中心開發的腳步很難放慢速度。科技建設與環境還有在地民眾的生存，還會不斷拉扯。

