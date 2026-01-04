座車逆向違停大安區窄巷 邱毅：上車睡覺、不清楚狀況

前立委邱毅座車在巷口逆向違停。（圖／翻攝自爆料公社）





昨天晚間，有民眾開車行經北市大安區仁愛路巷口，看到一輛轎車逆向違停，而從後座下車的男子就是前立委邱毅，影片曝光引起討論，對此，邱毅表示，他上車就睡覺，到了就下車，不知道怎麼回事。而警方表示，違規事實明確，將通知駕駛到案說明。

民眾正要開出巷弄，前方卻有一輛黑色轎車大喇喇逆向，違停在巷口。

目擊駕駛vs.車上乘客：「這逆向停真的是服了他，（給他叭啊）。」

這時後座一名男子下車，仔細看，是前立委邱毅。

目擊駕駛vs.車上乘客：「還有這樣停車的喔，政治人物，你沒看到那是誰啊？（我看到啦，就因為這樣子才糟啊，邱毅啊），我知道所以我這樣講啊，這根本霸道好不好。」

事發在2號，台北市大安區仁愛路巷口，影片曝光後，引起網友撻伐，網友紛紛表示，檢舉不分黨派就對了，政治人物就可以無法無天逆向停車，但也有網友指出，是駕駛的問題，跟邱毅無關，對此，邱毅也強調，自己不清楚狀況。

邱毅：「違規的話，他就去報警處理啊，我坐車的人，我司機在開車，我怎麼知道啊，我上車就在睡覺了，到了地點我就下車，我怎麼會知道這些狀況啊，今天放假，我也找不到我司機。」

轄區警方表示，初步檢視影像內容、車牌號碼和違規事實具體，民眾可以上網檢舉，警方也會通知駕駛到案說明，查證後，主動依法舉發。

