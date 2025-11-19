座駕車箱藏肢解腐屍！10億新世代歌手女友遭殘殺 正式被警方視為疑兇

娛樂中心／綜合報導

新世代當紅歌手D4vd名下特斯拉後車廂，發現被支解屍體。(圖／翻攝自D4vd IG)

曾與大咖韓團Stray Kids 成員鉉辰合作，美國20歲新偶像天王D4vd（原名David Anthony Burke），於在9月8日被警方在其名下特斯拉車輛的後車廂，發現一具遭肢解的女性腐屍。後續消息指稱，死者確定為其15歲的未成年女友塞萊斯特（Celeste Rivas Hernandez）。事件震驚各界，現在警方確定將D4vd認定為第一嫌疑犯。

D4vd曾與韓國天團Stray Kids成員鉉辰合作。(圖／翻攝自D4vd IG)

D4vd為美國新世代偶像，代表抒情歌曲在YouTube點閱破10億！D4vd近年來憑藉〈Romantic Homicide〉與〈Here With Me〉等爆紅單曲迅速竄紅，兩首歌在串流平台的播放量各突破10億次，人氣直逼Z世代最愛的新星，更曾與韓團Stray Kids成員鉉辰合作歌曲。

D4vd過往MV中也出現座駕車箱藏屍的畫面。(圖／翻攝自D4vd IG)

經過3個多月調查後，4vd已經被相關執法部門視為案件的疑兇。據可靠消息人士稱，執法人員調查後顯示，大約在今年春季，D4vd曾在一晚深夜前往聖巴巴拉一處偏遠地區，並在那裡逗留了數小時。

該媒體指出，他們尚未證實這項說法，也不清楚為何此事會成為調查的一部分。先前網上盛傳D4vd的MV遭挖出猶如「殺人預告」出現暗示在社群平台上掀起熱議。包括代表作〈Romantic Homicide〉中唱到「在我的內心深處，我殺了你」等句，MV畫面也有女主角遭殺害的橋段；另一支〈One More Dance〉的 MV，則出現疑似「搬運屍體進後車廂」的情節相吻合。

目前，塞萊斯特之死已經被認定為謀殺，不過由於毒理報告尚未出爐，法醫尚未斷定她正式死因。目前，警方與相關單位還在針對真正動機等進行司法調查釐清。

