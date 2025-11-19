座駕車箱藏肢解腐屍！10億新世代歌手女友遭殘殺 正式被警方視為疑兇
娛樂中心／綜合報導
曾與大咖韓團Stray Kids 成員鉉辰合作，美國20歲新偶像天王D4vd（原名David Anthony Burke），於在9月8日被警方在其名下特斯拉車輛的後車廂，發現一具遭肢解的女性腐屍。後續消息指稱，死者確定為其15歲的未成年女友塞萊斯特（Celeste Rivas Hernandez）。事件震驚各界，現在警方確定將D4vd認定為第一嫌疑犯。
D4vd為美國新世代偶像，代表抒情歌曲在YouTube點閱破10億！D4vd近年來憑藉〈Romantic Homicide〉與〈Here With Me〉等爆紅單曲迅速竄紅，兩首歌在串流平台的播放量各突破10億次，人氣直逼Z世代最愛的新星，更曾與韓團Stray Kids成員鉉辰合作歌曲。
經過3個多月調查後，4vd已經被相關執法部門視為案件的疑兇。據可靠消息人士稱，執法人員調查後顯示，大約在今年春季，D4vd曾在一晚深夜前往聖巴巴拉一處偏遠地區，並在那裡逗留了數小時。
該媒體指出，他們尚未證實這項說法，也不清楚為何此事會成為調查的一部分。先前網上盛傳D4vd的MV遭挖出猶如「殺人預告」出現暗示在社群平台上掀起熱議。包括代表作〈Romantic Homicide〉中唱到「在我的內心深處，我殺了你」等句，MV畫面也有女主角遭殺害的橋段；另一支〈One More Dance〉的 MV，則出現疑似「搬運屍體進後車廂」的情節相吻合。
目前，塞萊斯特之死已經被認定為謀殺，不過由於毒理報告尚未出爐，法醫尚未斷定她正式死因。目前，警方與相關單位還在針對真正動機等進行司法調查釐清。
更多三立新聞網報導
男星投資航空股慘虧「一趟瑞士旅費」吐真實心聲：不要亂跟風！
日本最大娛樂經紀宣布中國市場喊卡！取消上海公演 偶像男團活動也取消
「野生李珠珢」日本應援被捕獲！東京巨蛋應援 日媒報導球迷也發現了
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
其他人也在看
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 19 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 3 天前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國
《派遣女醫》男星娶重慶妻！突表態：永遠支持一個中國EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
MLB／誰是大谷翔平？歐尼爾認原本不認識 聽到年薪嚇傻以為「搞錯了」
道奇日籍巨星大谷翔平用「二刀流」身手風靡全球，不料NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）竟在節目上坦言原本不清楚這位4屆年度MVP是誰，直到有天他不小心發現大谷是位握有10年7億身價的球員，才意識到大谷的影響力有多巨大，甚至還直呼聽到這個薪水以為「搞錯了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋
天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 8 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
獨家／叛逆黑歷史曝光！林予晞龐克頭嚇壞親戚：我就不想當乖乖女
女星林予晞首次挑大樑演電影，在《自殺通告》裡演出菁英班導師。私下的她學經歷同樣亮眼，拿過碩士、當過空姐、多媒體設計師，但她笑說自己其實超討厭被框架住，「長輩的傳統期待一直在，家族對我也很有期待。但我就是真的數學不好啊！好像只要一科差，就不能被放進某個位置。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 6 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 21 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 10 小時前