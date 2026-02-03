庫克交棒倒數 蘋果接班人受注目

圖說：蘋果執行長庫克屢傳已為退居第二線做準備，業界評估2027、2028是可能的交棒時間點。（圖／下載自蘋果官網）

蘋果執行長庫克仍站在第一線，卻已被市場視為進入接班倒數，從產品推出節奏的變化來看，蘋果獲利能力有機會走揚至2027、2028年，也讓業界預期庫克卸任的時間點，落在2027、2028年並非不可能，而現任蘋果硬體工程資深副總裁 John Ternus，正是外界點名最有可能接棒的名字。Ternus在蘋果累積了哪些關鍵戰功？他能不能帶來真正令人驚豔的新產品，讓蘋果重回創新巔峰？

相較於台灣科技硬體產業，董事長年紀七十歲以上者，比比皆是，台積電董事長魏哲家七十有二、廣達董事長林百里已經七十六歲、聯發科董事長蔡明介七十五歲、緯創董事長林憲銘七十三歲，比較年輕的鴻海董事長劉揚偉，也已接近七十。

然而在美國的企業，不是創辦人出身的執行長，才六十五歲就是得尋找接班人的年紀，去年底才剛滿六十五歲的庫克，雖然健康狀況似乎一切如常，幾個月開始，外界便不斷傳出庫克開始為了退居第二線做準備。

庫克交棒的時間還沒有決定，業界人士表示，2027、2028年很值得關注，因為蘋果從今年開始產品更新節奏出現很大的變化，蘋果今年預計推出四款新筆電，是蘋果史上罕見最強大的的筆電更新頻率，而蘋果也可望從今年下半年開始，改變iPhone新機的推出節奏，第四季的手機光環集中在昂貴的Pro系列、2027年第一季的手機光環則轉移至入門的數字系列，今年底、明年初更將推出蘋果首款折疊手機，被高度看好，這款折疊機可望一推出就供不應求，重新擦亮蘋果招牌。

「如果等到這個時候庫克再來談交棒，是『光榮退休』，這是每個高階經理人職業生涯最大的夢想」，業界人士評估。

呼聲最高的繼任人選，根據外電報導，則是目前蘋果硬體工程資深副總裁John Ternus，他是目前一票蘋果副總裁中最年輕的人，現在才50歲，與庫克出任蘋果執行長時的年齡相同。

Ternus在2001年加入蘋果，2013年起負責Mac與iPad，蘋果的桌機與筆電從英特爾處理器無痛轉換至蘋果自研晶片M系列，為蘋果在記憶體大漲之下建立起獲利護城河，就是他的傑作，近來他也將手伸進iPhone，叫好不叫座的iPhone Air，也是他負責的產品。

業內人士分析，不論是本來呼聲最高卻意外提早退休的蘋果前營運長John Williams，還是現在最有可能的接班人選Ternus，他們的風格與庫克如出一轍，強項都是把現有產品做的更具有成本競爭力、對於供應鏈管理錙銖必較，而如非賈伯斯一般，具有大破大立的創新能力與對科技、人性交會之處的優異品味。

蘋果的AI之路已經大輸矽谷同行如Meta、Google、亞馬遜，開創新產品的能力，也已經被三星、小米、OPPO等競爭對手拋在腦後，庫克與蘋果董事會會選出偏守成的繼任者、還是找一個願意冒險破舊立新的執行長，都會影響蘋果未來10 年的基業，高度依賴蘋果的台灣供應鏈是既好奇又擔心。



