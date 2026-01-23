庫克接班人地位更穩固 「他」去年底接掌蘋果設計團隊

消息人士指出，有越來越多跡象顯示，蘋果電腦硬體主管特納斯，極有可能做為蘋果電腦執行長接班人。

據彭博社報導，自2011年起，出任蘋果電腦執行長，現年65歲的提姆．庫克，去年底悄悄任命硬體工程副總裁「特納斯」，接管公司設計團隊，擴大了特納斯的職責範圍。報導說，這不但是蘋果電腦最關鍵的職位，也鞏固了特納斯作為庫克接班人的地位。（葉柏毅報導）

報導說，蘋果電腦的設計團隊，對蘋果電腦而言，具有特殊意義，不管是從硬體到軟體，設計團隊長期以來，一直由資深領袖負責領導，蘋果電腦產品的成功，也始終與它的產品外觀及使用者體驗，息息相關。

知情人士透露，庫克任命特納斯，做為蘋果電腦所有產品設計的「執行發起人」，這代表特納斯將作為設計團隊與蘋果電腦管理高層之間的橋樑，特納斯不但將代表設計部門，參與高階主管團隊會議，也負責管理設計團隊。

知情人士也表示，早在2024年，就有消息指出，庫克青睞特納斯，做為蘋果電腦執行長的接班人；庫克也正試圖讓身為硬體工程副總裁的特納斯，接觸到公司營運的更多細節，這些特納斯被賦予的職責，都已經超出了傳統硬體主管的範疇，更加強化了特納斯的接班地位。現年50歲的特納斯，是蘋果高層團隊中最年輕的成員，這也代表他擔任執行長的潛在任期最長。據瞭解，蘋果電腦董事會成員都認為特納斯，有能力帶領蘋果電腦，邁入AI時代。