庫克時代進入倒數？蘋果啟動接班計畫 呼聲最高人選是「他」
[Newtalk新聞] 蘋果高層震動的傳聞再度掀起討論。65 歲的執行長庫克（Tim Cook）接任蘋果掌舵人已達 14 年，根據《金融時報》報導，蘋果內部已經明顯加速接班規劃，最快可能在 2026 年正式讓現任執行長庫克卸任，由下一任接棒人領導公司。
熟悉內情的人士透露，董事會與高層近期正密集討論交棒細節。最受矚目的接班人選，是現任硬體工程資深副總裁約翰・特努斯（John Ternus）。50 歲的他自 2001 年加入蘋果，幾乎參與所有 iPhone、iPad 世代設計，是典型深耕硬體的工程師背景。即便最終決定尚未拍板，特努斯仍被視為最有可能的第三代掌門人。
不過，對於外界的各種揣測，蘋果一如往常地低調，拒絕回應。
65 歲的庫克在 2011 年接替創辦人賈伯斯後，帶領蘋果從市值 3500 億美元一路飆升到如今的 4 兆美元，成為全球最具影響力的科技企業之一。在 AI 浪潮推動科技股大漲的背景下，蘋果今年股價漲幅僅 12%，落後微軟、輝達（Nvidia）及 Alphabet 等同業，引發外界對公司創新節奏與下一階段策略的關注。
接班時間點方面，知情人士認為，蘋果不會在 2026 年 1 月財報發布前做出宣布，但「明年 1 月」是外界認為最可能揭曉新 CEO 的時間點，新團隊也能因此提前部署 6 月 WWDC 與 9 月新 iPhone 發表會的準備。
今年蘋果高層變動頻繁，包括庫克的老搭檔、前財務長 Luca Maestri 於年初卸任，前營運長 Jeff Williams 在 7 月退休。外媒分析，若特努斯最終接下執行長一職，意味著蘋果可能重新回到「工程師領導」的時代。面對創新瓶頸與 AI 競賽落後的現況，這樣的轉向，被視為蘋果試圖重新加速突破的一個重要訊號。
