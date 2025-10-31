庫克預測假期iPhone銷售強勁 蘋果股價盤後漲3.7%
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天預測，假期季度的iPhone銷售與整體營收將高於華爾街預期，主要因iPhone 17系列強勁需求推動，而蘋果在供應受限下正全力趕工出貨。
由於供應受限及新款手機在中國出貨延遲，蘋果上會計年度第4季iPhone銷售未達預期，但可進行即時語言翻譯的新款AI AirPods等其他產品表現亮眼，使得公司整體獲利仍超出華爾街預期。蘋果今天盤後交易股價上漲3.7%。
根據財報，投資人原本最擔憂的兩大風險，即美中貿易緊張與蘋果在AI功能上落後，實際影響並不大於製造和運輸數億支裝置的複雜性。
庫克接受路透社專訪表示，他預期本季度（假期季度）iPhone銷售將年增兩位數百分比，整體營收年增率介於10%至12%。
根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，這一預測優於分析師預估iPhone銷售成長9.8%至759.1億美元，以及總營收成長6.6%至1325.3億美元。
庫克表示，蘋果在剛結束的第4季中，難以滿足多款iPhone 17及部分iPhone 16的需求。此外，由於監管原因，超薄設計的新款iPhone Air在中國上市延後。
庫克說：「中國延遲上市是第4季銷售下滑的主因。不過，我們對中國市場仍抱持高度樂觀。當地對新產品的反應非常好，我們預期第1季將恢復成長。」
在「科技七雄」（Magnificent Seven）中，蘋果今年股價表現落後同業，投資人觀望其在AI領域的進展。蘋果先前表示，Siri的重大AI更新將於明年推出，庫克向路透社透露相關開發「進展良好」。
蘋果對硬體銷售高度仰賴，使其較易受到美中貿易戰影響。蘋果主管透露，關稅相關成本達11億美元，與3個月前預測相符。
蘋果財務長帕雷克（Kevan Parekh）預計，本季關稅成本將攀升至14億美元，毛利率在47%至48%之間，華爾街平均預估為46.9%。
蘋果上會計年度第4季（截至9月27日）銷售為1024.7億美元、每股獲利1.85美元，優於分析師預估的1022.6億美元與1.77美元。iPhone銷售為490.3億美元，略低於分析師預期的 501.9億美元。
中國監管要求iPhone Air採用e-SIM設計，導致延至10月22日才在中國開賣。蘋果指出，大中華區銷售為144.9億美元，低於分析師預估的162.4億美元。
Apple TV與電影業務等服務部門銷售為287.5億美元，略高於預期的281.7億美元；Mac銷售87.3億美元，高於預期的85.9億美元；iPad銷售69.5億美元，略低於預期的69.8億美元；AirPods與Apple Watch等配件銷售90.1億美元，高於預期的84.9億美元。（編譯：徐睿承）1141031
其他人也在看
林政賢籲桃園捷運早日開放Apple Pay快速交通卡 提升通行效率
桃園市議會今(31)日進行桃園航空城股份有限公司及桃園大眾捷運股份有限公司工作報告，國民黨籍市議員林政賢就Apple Pay快速交通卡、桃捷公司營收、航空城公司招商、亞矽創案等議題提出質詢。 林政賢指出，台中捷運於10月23日正式啟用Apple Pay「快速交通卡」服務，台北捷運公司也桃園電子報 ・ 5 小時前
蘋果和亞馬遜財報報喜 法人：有助台股表現
（中央社記者張建中台北31日電）美股30日收低，道瓊工業指數下跌109.88點，那斯達克指數下跌377.33點。法人表示，台指期夜盤下跌109點，不過，蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）財報報喜，盤後股價上揚，將有助台股表現。中央社 ・ 7 小時前
普發現金放大術看這裡！銀行加碼抽iPhone.機票搶客
政府即將普發現金一萬元，而銀行也沒缺席，紛紛祭出現金放大術，除了現金加碼是基本之外，各家銀行還推出抽iPhone 17、台北日本來回機票，讓普發現金變成一場另類的抽獎盛會。但是民眾同時得要小心詐騙，因台視新聞網 ・ 18 小時前
eBay第四季盈利預測遜於預期、評價遭下修，週四股價大跌15.88%
【財訊快報／陳孟朔】eBay(美股代碼EBAY)週四收盤大跌15.81美元或15.88%，報82.73美元，創7月30日以來收盤新低，但今年來仍漲了35.16%。盤面顯示，投資人聚焦假日季盈餘指引走弱，壓過當季營收與GMV的正向表現，評價快速下修。第三季數據整體優於預期，營收約28.2億美元、年增約9%，平台總交易額(GMV)20.1億美元、年增約10%。但營運面出現壓力，GAAP營業利益率降至約20.4%，非GAAP約27.1%，顯示促銷、風險成本與投資支出拉扯毛利與費用槓桿。公司預期第四季營收28.3億至28.9億美元略優市場，但調整後每股盈餘(EPS)1.31至1.36美元低於市場共識，市場解讀假日季單價、折扣與物流成本的組合不利於利潤率，觸發股價對未來獲利曲線的重新定價。營運結構仍有亮點，但難以對沖指引(財測)陰影。活躍買家達1.34億、年增約1%，第一方廣告收入約4.96億美元、年增約25%，顯示廣告與高意圖流量變現能力維持動能。不過管理層亦提到跨境至美市場的通關與關稅不確定性、以及部份海外市場的宏觀壓力，成為短線阻力。財訊快報 ・ 6 小時前
野村放棄對聯準會12月降息預測，估按兵不動機率最高
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，野村證券放棄對聯準會12月降息的預測，並估計當月按兵不動可能性最大。野村證券在一份報告中表示，鑒於聯準會主席鮑威爾在本週降息後「措辭發生了突然轉變」，因此預計聯準會不會在12月再次降息。Jeremy Schwartz、Aichi Amemiya、Ruchir Sharma等野村證券經濟專家在報告中寫道，估計12月維持利率不變是最可能的情形。他們仍預計2026年將有三次降息。這份報告指出，鷹派官員對於「預防性降息」的態度變得更為強硬，聯準會理事Waller在「靜默期」前的講話暗示，即便鴿派官員也不急於推動進一步降息。但野村證券方面提到，第四季的經濟數據，尤其是消費者支出方面的數據，很可能略偏鴿派。財訊快報 ・ 6 小時前
川習會後 美財長：中國已批准TikTok轉讓協議
美國財政部長貝森特(Scott Bessent)30日表示，中國已批准短影音應用程式(app)TikTok的轉讓協議，並補充說，他預計這在未來數週至數月內取得進展，但沒有說明更多細節。 在川普總統(Donald Trump)與中國領導人習近平會面後，貝森特告訴福斯財經新聞網(Fox Business Network)的節目「與瑪莉亞早晨有約」(Mornings with Maria)：「在吉隆坡，我們最終敲定了TikTok協議，獲得了中國的批准，我預計這將在未來數週至數月內取得進展，且我們終將見到解決方案。」 中國商務部30日稍早在一份聲明中表示，該國將妥善處理與美國相關的TikTok問題。一名中方發言人補充說，「中方將與美方妥善解決Tiktok相關問題」。 擁有TikTok的中國公司字節跳動(ByteDance)並未立即發表評論。 這款有1,700萬美國使用者的應用程式的命運，已經懸而未決超過18個月，此前美國國會在2024年通過了一項法律，命令TikTok的中國母公司在2025年1月前出售其美國資產。 川普今年9月25日簽署了一項行政命令，宣佈將TikTok美國業務出售給由美國和全中央廣播電台 ・ 7 小時前
AI熱浪！Apple、Amazon財報亮眼、OpenAI帶旺供應鏈名單曝光
[Newtalk新聞] 隨著2025年進入尾聲，全球科技產業在AI、半導體、通訊與能源轉型的多重驅動下，整體市場氛圍持續回溫。第三季財報普遍優於預期，企業獲利動能逐漸恢復，第四季則進入調整與佈局階段，為2026年成長奠定基礎。從手機與AI伺服器需求、雲端運算與高壓機櫃的建置，到Wi-Fi、光通訊與儲能系統的擴展，相關供應鏈企業皆展現出不同層面的成長潛力。 以下是國泰證期今天(31日)早盤後解析市場聚焦個股表現與動向： 穩懋受惠於新機需求與業外收益，營運已轉虧為盈；台達電與崇越則分別受惠於能源與半導體材料需求，展望持續樂觀；台光電短期毛利率承壓，但長線受益於AI與高速運算趨勢；智通獲利創新高，SaaS布局持續推升經常性收入。 另一方面，Apple與Amazon財報皆超出市場預期，顯示AI與雲端需求仍為主流趨勢；OpenAI則持續在AI生態中擴大市占，帶動台系供應鏈如鴻海、廣達、緯穎等出貨動能。 1、穩懋 2025第三季受新機需求驅動與業外收益，營運已轉虧為盈，2025第四季雖因備貨旺季已過，但本業亦逐漸轉佳，全年受惠手機需求與廠房出售，26年Wi-Fi與光通訊成長，估25/26年EPS新頭殼 ・ 5 小時前
蘋果明年iPhone 18傳將導入星鏈上網！低軌衛星概念股噴漲
根據外電報導，蘋果明年iPhone 18系列新機支援全球最大低軌衛星服務商、特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX 旗下星鏈(Starlink)衛星上網功能。理財周刊 ・ 4 小時前
iPhone 17 Pro現省1千！傑昇「不給糖就降價」 萬聖節特價表真香
傑昇通信本週末推出「萬聖節限定快閃」活動，從今天起一路狂歡到11月2日，購買指定品牌手機，最高享有破萬元的專屬折扣，像是iPhone 17 Pro（256GB），購機現折1010元，iPhone 17 Pro Max（256GB） 降價510元。品觀點 ・ 23 小時前
非洲豬瘟觀察監測期過半 拚陽性案場鎖在台中
台中市 / 綜合報導 非洲豬瘟「觀察監測期」15天，已經過了一半的時間，目前陽性確認還是只有在台中梧棲的案場， 農業部 全力防疫，希望把案例鎖在台中。農業部表示 ， 若疫情穩定，將於11月6日中午解封，市場預計將多出32萬到39萬隻毛豬，每天日拍量可能增到3萬頭，已請各縣市養豬協會協助用登記方式協調秩序，且會有總量管制，數量須等肉品市場預估屠宰量能之後才能確定。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前
聯電、日月光帶頭衝 記憶體震盪拉回 台股上漲114點
聯電、日月光帶頭衝 記憶體震盪拉回 台股上漲114點EBC東森新聞 ・ 6 小時前
DJI Neo 2 再降空拍門檻：全向避障、手勢操控、雙軸雲台、4K 60p
DJI 新出的無人機再度降低了空拍門檻！剛剛登場的 DJI Neo 2 升級了全向避障、手勢操控和雙軸雲台，而且內建儲存增大至 49GB，可拍攝最高 4K 100p 影片。Yahoo Tech ・ 16 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（4174）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前