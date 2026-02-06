庫克首度開腔談 CEO 繼任人、高管離任潮、蘋果 50 週年

Apple CEO Tim Cook poses in front of a new MacBook Airs running M2 chips display during Apple's annual Worldwide Developers Conference in San Jose, California, U.S. June 6, 2022. REUTERS/Peter DaSilva

多名 Apple 資深高管在早前接連離開，下一任 CEO 的繼任人選也成為不少人關注的焦點。據彭博社 Mark Gurman 獲得的消息指，Tim Cook 在 Apple 內部員工大會上首度開腔回應繼任人、Apple 高管離任潮的問題。

外界對於 Apple 硬件工程副總裁 John Ternus 接任 Apple CEO 的呼聲最高，早前更有消息指已經開始擴大其職能，接手了前 COO Jeff Wiliams 退休後的軟件和硬件設計團隊。不過這次 Tim Cook 的發言沒有太多暗示，就只有表示他作為領導層的重要工作，是要考慮和作好接任安排；至於早前的高管離任潮，就表示有不少人到時一定年紀後就會退休，是很正常的事，並不是什麼意外。

Apple 即將在 4 月迎來成立 50 週年，傳說中的 iPhone 大摺會否趁機出現呢？Tim Cook 承諾指他們將會有一些慶祝活動，就具體內容未有詳述，果粉們不妨期待！

