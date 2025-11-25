庫克65歲了！外媒點名蘋果下一任接班人曝光

▲蘋果執行長庫克剛滿65歲，帶領蘋果從2011年至今，市值成長了十倍以上，是投資人公認的成功 CEO。（圖／美聯社／達志影像）

蘋果（Apple）執行長庫克目前維持一貫的高效節奏，天還沒亮就起床回信、運動、投入工作，並多次強調自己想在蘋果待很長一段時間，但他剛年滿65歲。《華爾街日報》點名四位現任高階主管被視為「最可能接班」的名單，不過蘋果發言人對此一概不評論。

1. 資深副總裁John Ternus（50 歲）

Ternus是金融時報、華爾街日報都點名的頭號熱門。他是四人中最年輕的，但已在蘋果待了24年，履歷橫跨初代 iPad、Mac、AirPods，到現在全面掌管iPhone等所有硬體工程。他最大功績之一，是推動Mac成功從英特爾晶片轉向Apple Silicon，被視為能扛起下一階段硬體策略的關鍵人物。

2. 軟體工程主管Craig Federighi（56 歲）

Federighi是每年開發者大會WWDC 的固定主角，以乾脆果斷的管理風格著稱，在蘋果面臨AI整合壓力後，更被賦予強化Siri與AI產品的任務，是軟體生態系的重要推手。

3. 服務業務主管Eddy Cue（61 歲）

Cue主導Apple Music、Apple TV+、iTunes等許多重要合作案，但由於他與庫克年紀接近，若接任CEO，外界普遍認為會偏向過渡性質。

4. 行銷主管Greg Joswiak（61 歲）

Joswiak是維護蘋果品牌定位、產品形象與高溢價策略的核心人物，明年將滿40年資歷。他負責全球產品行銷、發表會策略，也常被推上第一線處理敏感議題。近期他甚至公開承認蘋果在AI上「沒有達到期待中的進度」，罕見的坦率讓他更受關注。

