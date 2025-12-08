庫存僅剩1個月！食藥署：胰臟酵素製劑短缺

▲胰臟酵素製劑國內廠商庫存量僅各剩1個月，食藥署表示，將啟動專案輸入。（示意圖／取自photo AC）

[NOWnews今日新聞] 衛生福利部食品藥物管理署統計，目前胰臟酵素製劑台灣2家業者庫存量僅各剩1個月，將啟動專案輸入，已有1家廠商申請，將儘速審核廠商提交資料，核准輸入、銜接缺口。食藥署簡任技正黃玫甄今（8）日受訪時表示，因國外原料短缺，加上多國都面臨同樣問題，生產問題導致供應不穩，食藥署目前已公開徵求專案輸入或製造。

西藥醫療器材供應平台近期公告「因Pancreatin或Pancrelipase腸溶口服劑型（Lipase含量≥20,000USP units）短缺，徵求有意願供應之廠商」的資訊。這個藥品列屬藥事法第27條之2的必要藥品，適應症為因囊狀纖維化症、慢性胰臟炎及胰臟手術等情形所引起的胰液分泌不全。

黃玫甄指出，近期接獲相關藥品許可證持有藥商亞培與永信藥品通報，該藥品庫存都只剩約1個月，食藥署因此公開徵求專案輸入或製造，目前已收到1家廠商提出的專案進口申請，相關資料已送件並進入審查程序，只要資料齊全就會儘速核准，盡快開放專案進口，以避免民眾端出現用藥斷層，會全力協調，並加速專案進口的銜接作業，保障病人權益。

黃玫甄進一步說明，臨床端評估指出，這個藥品具必要臨床用途，雖然國內有成分相近的替代藥品，但主成分含量不同，無法直接替換，因此建議將這個藥品保留給已使用且無法更換治療方案的病患。

