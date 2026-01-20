庫德撤離現安全真空？傳敘利亞監獄「1500名IS囚犯」越獄

敘利亞東部城市沙達迪（Shaddadi）的一處監獄爆發大規模越獄事件，逃脫者均為極端組織「伊斯蘭國」（IS）的在押人員。然而，敘利亞政府與庫德族（Kurdish）勢力對於逃脫人數的說法出現極大分歧：敘利亞內政部宣稱約有120人逃脫，但庫德族媒體則引述官方說法指稱，逃亡人數高達1500人，引發國際社會對該地區安全局勢再度惡化的擔憂。

由庫德族領導、美國支持的SDF士兵。（圖／《美聯社》）

根據《路透社》報導，敘利亞內政部20日證實，沙達迪監獄發生囚犯脫逃事件。敘利亞官方指出，在事發後敘利亞政府軍與特種部隊已立即進入該區域進行搜捕，目前已在沙達迪鎮及周邊地區重新逮捕了81名逃犯，搜捕行動仍在持續中。然而，庫德族媒體《Rudaw》則引述「敘利亞民主力量」（SDF）發言人沙米（Farhad Shami）的話稱，脫逃的伊斯蘭國成員人數實際上多達約1500人。

敘利亞政府軍在監獄外站崗​​。（圖／《美聯社》）

此次越獄事件發生在當地政權更迭的敏感時刻。敘利亞政府軍早前指責，該監獄原由庫德族領導的SDF控制，並控訴是SDF刻意放走這些極端分子。就在數日前，經過與政府軍連日激戰後，SDF才於週日達成協議，同意撤出其控制多年的拉卡（Raqqa）及代爾祖爾（Deir al-Zor）這兩個阿拉伯人佔多數的省份，而當地也是敘利亞主要油田的所在地。

沙達迪位於敘利亞東部，長期以來一直是打擊「伊斯蘭國」的前線陣地。隨著SDF撤出敘利亞東部關鍵區域，原本由庫德族武裝看守的多處拘留設施正處於權力真空或移交的動盪期。此次越獄事件不僅令當地安全形勢蒙上陰影，也反映出敘利亞政府軍在接管該地區時面臨的巨大挑戰。目前殘餘的脫逃者身份及去向不明，周邊國家與相關情報機構正密切關注是否會引發新一波的恐怖威脅。

