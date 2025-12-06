庫比蒂諾Vallco開發案 可負擔房減6成 辦公空間也減25%

庫比蒂諾瓦爾科購物中心（Vallco）舊址的開發案「興起」， 建商修改原訂計畫，可負擔住房的數量將會減少六成。

聖荷西焦點報報導，庫比蒂諾市Vallco舊址興建的大型住宅、辦公和零售綜合體項目，開發商為了使項目「在財務上可行」，將可負擔住房的數量減少了60%，辦公空間減少了25%。

桑德希爾地產公司（Sand Hill Property Company）於11月26日，即感恩節前一天，向庫比蒂諾市長提交了一份修訂後的方案，市政府有60天的時間做出回應。該項目名為「興起」（The Rise），首批建築物預期將於明年初破土動工。

這個備受爭議的項目—經歷了將近十年的訴訟、公投、方案修改以及在沙加緬度的遊說—對於庫比蒂諾市實現州政府規定的新建住房目標至關重要。「興起」計畫經濟適用房數量的減少將使這些目標的實現更加困難。

庫比蒂諾市必須在2031年前新增4588套房屋才能達到州政府的要求，其中1880套必須被認定為面向低收入居民的可負擔住房。The Rise計畫的總住宅數量與市政府2024年批准的最新方案保持一致，仍為2669套住宅，總建築面積480萬平方呎。但現在Sand Hill公司希望將低於市價的住宅數量從890套減少到356套。

如果市政府接受修改後的方案，辦公空間也將從200萬平方呎減少到150萬平方呎。該項目將取消兩棟辦公大樓，並縮減兩座辦公大樓的高度——一座從18層減少到八層，另一座從12層減少到七層。零售空間將維持穩定，約22萬5000平方呎。

「提交給市政府的規畫方案包含對項目審批的必要修改，以確保The Rise項目在財務上可行，並證明開發建築物和擬建社區配套設施所需的投資是合理的，」The Rise項目執行官莫爾茲（Reed Moulds）在11月26日公司網站上發表的一篇文章中寫道。

