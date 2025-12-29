庫皮揚斯克一月「佔領3次」? 俄軍68步兵師大潰敗 殘兵被打到下水道投降

2025 年末，烏克蘭庫皮揚斯克戰場出現本年度反轉最劇烈的戰役。 圖:翻攝自墨甲戰刃

[Newtalk新聞] 2025 年末，烏克蘭庫皮揚斯克戰場出現本年度反轉最劇烈的戰役。自 11 月俄軍總參謀長格拉西莫夫向普丁匯報「已攻占庫皮揚斯克」以來，僅一個月時間，這座位於哈爾科夫州的重要城市即從俄軍「絕對控制」轉為全線崩潰，俄軍殘部最後藏身下水道，部分外籍傭兵向烏軍繳械投降。

專家分析，俄軍快速失守庫皮揚斯克的主要原因包括指揮紊亂、後勤補給斷裂、戰術僵化以及兵力空虛。

據戰場消息，俄軍在庫皮揚斯克的防守由北部集群第 68 摩托化步兵師主攻，導致跨集群協同失效，前線部隊承擔雙重任務，未能獲得及時增援。俄軍高層曾多次對外宣稱已完全佔領庫皮揚斯克，實際控制區域僅為象徵性滲透。專家指出，脫離現場的虛假戰報誤導了總參謀部對戰局的判斷，進而導致防線預備隊調動失誤。

庫皮揚斯克橫跨奧斯基爾河，河流既是天然屏障，也為俄軍主要補給通道。自 10 月起，烏軍持續打擊俄軍補給線，包括使用無人機空襲及遠程砲兵精準打擊浮橋、渡河點與彈藥庫，使俄軍地面補給陷入癱瘓。12 月下旬，城內俄軍彈盡糧絕，僅能依靠無人機進行零星補給。

俄軍在攻擊中放棄圍困戰術，改為硬衝「一字長蛇陣」，側翼暴露於烏軍火力範圍內。此外，俄軍缺乏有效應對無人機的能力，烏軍步兵小組配備無人機進行空地協同打擊，多次精準摧毀俄軍補給與指揮點。這種戰術缺陷導致俄軍傷亡超出預期。

隨著前線疲憊部隊支撐不住，烏軍集中精銳力量收緊包圍，至 12 月下旬，庫皮揚斯克僅剩約 50 名俄軍殘部藏身下水道，彈盡糧絕。士氣崩潰加速了投降潮，俄軍外籍傭兵亦加入繳械行列。

庫皮揚斯克作為連接哈爾科夫州與頓巴斯地區的重要交通樞紐，其失守不僅打斷俄軍切斷烏軍補給的戰略意圖，也摧毀了此前俄軍宣傳的「勝利敘事」。烏克蘭總統澤連斯基先前赴庫皮揚斯克視察並拍攝外景，其舉動也成為戰場現實對俄軍宣傳的有力回應。

