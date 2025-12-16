庭上轟「大罷免大失敗」檢察官要背鍋！ 柯文哲：有5％是為了我

柯文哲於今日下午答辯。（圖／本刊資料照）

台北地院今（12月16日）審理京華城案、政治獻金案，本案目前進入言詞辯論階段，檢方今日論告完時任台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、時任北市都發局總副工程司吳順民以後，由柯文哲展開答辯。柯文哲表示，京華城案送研議的後續便沒有參與，並狂轟檢察官「編故事」、「網軍」，3度強調大罷免大失敗32比0檢察官也有責任。

京華城案於昨日進入言詞辯論，由檢察官先進行一天半的論告以後，憋了一天半的柯文哲總算在今日下午2時54分等到可以讓他發言的時間。柯文哲表示，京華城案在送入都委會進行研議以後，就沒有參加後續的流程，遑論下指導棋。

廣告 廣告

待講到一個段落以後，柯文哲再度如往常一樣對檢察官發起猛烈的炮火，提到最生氣的是過去台北市府都市發展局總工程司楊智盛證稱，當時市長室秘書室曾催辦京華城簽呈，且吳順民在樓下等。柯文哲表示，秘書就這幾個，檢察官幹嘛不叫這位祕書來問，認為檢察官「故意不查證，硬要抹黑」。

另外，柯文哲也再度替李文忠喊冤，認為檢察官只因為一封簡訊就把李文忠押了11個月，但李文忠完全沒有參與京華城案，稱這真的是文字獄。而柯文哲也針對「EXCEL PAY」的部份做出回應，認為「小沈-1500」部份是檢方的文宣，覺得檢察官對此沒有故事，編不起來，稱檢察官像是網軍。

最後，柯文哲如表示自己想說一下感想，除了再度強調司法不可以成為政治工具、3度強調「大罷免大失敗32比0檢察官要負很大的責任」外，他針對檢察官廖彥鈞昨日引用《動物農莊》「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等」回應，也推薦檢察官可以讀《平凡的邪惡》。

柯文哲說，在希特勒執政的時候，那些開火車把猶太人送入集中營的人、開瓦斯毒害猶太人的人工作也都很認真，並稱讚檢察官廖彥鈞工作也同樣很認真，覺得有機會他可以去讀一讀這本書，而廖彥鈞也隔空小聲回應「謝謝」、「我有看過」。

針對大罷免大失敗的部份，柯文哲則指出大罷免按理來說其實應該會有6、7個被罷調，但是因為你們關柯文哲，所以「有5%是為了柯文哲去投票」，最後他對檢察官說，勉勵你也勉勵我啦，以後我會注意並強調「要維持司法的獨立性」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「瀏海」超狂冷知識！來源竟是神仙名 網笑：會帶財

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

不是八點檔！醫師搭計程車見「螢幕放這畫面」 驚呼：太欽佩了