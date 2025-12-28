庵野秀明談日本動畫全球化：無需刻意迎合海外，觀眾應自行適應作品

知名的動畫《新世紀福音戰士》系列導演庵野秀明，最近談到了日本近年來動漫與娛樂產業在國際市場的爆炸性成長的看法。雖然日本內容產業的海外市場規模在過去 10 年間成長了近三倍，甚至超越了半導體與鋼鐵業，但庵野秀明卻逆風表示，創作者不應該為了拓展海外市場而刻意改變創作內容。他直言，自己的創作基礎源於日本的語言與文化思考，若要為了西方觀眾而調整內容，可能會失去作品原本的靈魂。

由庵野秀明創立的 khara 公司製作。（圖源：シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇）

根據日本富比士的訪問，庵野秀明提到他沒有為海外市場專門製做任何東西，反而是專注在日本國內受歡迎的內容。畢竟從 2021 年上映的《新世紀福音戰士》劇場版開始，從製作、發行到宣傳都是他自家公司完成，完全沒有其他人能介入其中，畢竟賺不賺錢都是自己負責。

而一起受訪的知名導演山崎貴，也提到向海外推廣作品最強的武器就是「完全不考慮海外市場」，只要把「在地化」做到最好就可以了。因為獨特、有趣的作品才是日本走向國際的強項。 山崎貴更點名如今的好萊塢拍電影太過「公式化」，導致最終成品千篇一律。

庵野秀明也補充，他認為作品中的對白與角色情感，都是基於「日式思考」所建構的，這在其他語言環境下本就難以完全轉譯理解。雖然視覺與音樂能降低語言隔閡，但核心的文化脈絡無法輕易改變，並說：「抱歉，還請觀眾自己適應」。他以宮崎駿與吉卜力工作室為例，指出他們同樣是專注於日本國內市場，從未想過要討好外國觀眾，但依然能獲得全球性的成功。