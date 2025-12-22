庶民指標股市樂觀度下降 但仍有47%看漲

▲素有「庶民指標」之稱的國泰金「國民經濟信心」今（2025）年12月最新調查結果出爐，雖然民眾股市樂觀度下滑，但仍有47.5%（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 素有「庶民指標」之稱的國泰金「國民經濟信心」今（22）日公布今（2025）年12月調查結果，景氣展望和消費意願微幅下滑，股市樂觀及風險偏好亦走弱，看漲未來半年股市比例從上個月的51.8%下滑至47.5%。不過，買房意願續微揚，改寫今年來最高水準，更較去年8月限貸令爆發後顯著改善。

國泰金指出，國發會最新公布的10月景氣對策信號維持黃紅燈，雖同時指標略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈穩步成長。12月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至-7.3，展望樂觀指數走低至-6.9。大額消費意願指數降低至10.0，耐久財消費意願指數走弱至-12.7。另一方面，買房意願續微揚至-41.6，惟賣房意願指數卻微幅下降至-34.0。

此外，主計總處於2025年11月28日預估台灣2026年經濟成長率3.54%，通貨膨脹率1.61%。國泰金12月調查結果顯示，民眾對於2026年台灣經濟成長率的平均預期值為2.56%，僅有28%的民眾認為2026年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.17%，有53%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

不過，由於全球股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好下降。國泰金表示，市場對人工智慧樂觀預期出現不同討論，投資人謹慎交易，導致國際股市及台灣股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至25.1，風險偏好指數同步走弱至18.1。

至於對未來半年台股表現，看漲比例由11月的51.8%下滑至47.5%，目前願意將現金或定存轉投資股資比例變化不大，從上個月的34.6%微降至33.4%，有51.3%人表示投資維持不變，另有15.3%要減少。

不僅景氣展望與大額消費意願走弱，在美國關稅結果陸續出爐後，股市樂觀指數反轉下降，風險偏好微幅上揚，並有39.5%民眾預估未來半年台股會下跌，但還是有27.4%民眾願意解約定存，轉而投入股市。

