庶民記憶採集 展出仁愛區軌跡

成果特展《一店一時代》自即日起在基隆市公共圖書館仁愛分館展出。(基隆市文化觀光局提供)

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市文化觀光局與雞籠文史協進會共同推動之「仁愛區庶民記憶採集計畫」，歷經數月口述訪談、資料彙整與內容研究，將以成果特展《一店一時代》呈現仁愛區珍貴的生活史與日常軌跡。展覽自即日起在基隆市公共圖書館仁愛分館展出，邀請民眾共同走入街區記憶，感受港都城市的人情與文化厚度。

仁愛區為基隆最早發展之商業與生活核心，街區文化匯聚百年來的經濟脈動、宗教信仰與庶民日常，本次特展完整呈現採集計畫成果，包括十二家老店口述歷史訪談、三場記憶徵集與專題講座、城市走讀及劇場導覽等，內容豐富細緻，展現城市文化的深層紋理。參與訪談之老店包含江義隆號、順利商店、隆成商行、東明中藥行、新裕益行、古今禮儀、元山銀樓、大華餅店、明朗布行、阿榮布攤、廣興堂青草店及成功皮鞋店等，皆擁有逾一甲子的經營歷程，部分甚至跨越百年，在地扎根深厚，是陪伴市民成長與映照城市商業變遷的重要文化資產。

文觀局局長江亭玫表示，「庶民記憶採集」並非一次性的成果展示，而是一項長期推動的文化資產工程。透過口述訪談、影像紀錄與物件典藏，未來將逐步累積基隆各行政區之城市檔案，建構「基隆城市口述史地圖」，並與館藏、教育、社區導覽與文化旅遊等領域串聯，使城市文化得以保存、延伸，更融入市民日常，成為深化認同與推動文化永續的核心力量。

此次《一店一時代》特展以沉浸式呈現方式再現仁愛區的庶民日常，展出市民與商家提供之老照片、舊器物與文史資料，搭配影像與敘事，引領觀眾看見老店的創立背景、時代演變與傳承故事。相關資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。