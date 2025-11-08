康乃爾大學付18.6億元與川普政府和解 以恢復聯邦經費
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國康奈爾大學（Cornell University）今天表示，已同意支付6000萬美元（約新台幣18億6000萬元）解決與川普政府的紛爭，使其能恢復獲得2億5000萬美元聯邦政府資金。
法新社報導，川普（Donald Trump）1月重返白宮後，對包括常春藤盟校康乃爾在內的幾所菁英大學施壓，指責它們是自由主義偏見的堡壘及窩藏反猶太主義者。
由於川普的打壓，康乃爾大學表示，他們收到停工令，並遭到聯邦政府終止補助及凍結撥款，影響規模達到2億5000萬美元（約新台幣77億5000萬元）。
川普政府還對康乃爾等數十所大學啟動民權調查，指控其在校園內出現抗議以色列攻打加薩走廊（Gaza Strip）的活動時，放任猶太裔和以色列學生遭受歧視。
康乃爾大學表示，根據與川普政府達成的協議，康乃爾將在3年內除了在強化美國農業方面的研究投資3000萬美元，還將直接支付3000萬美元給聯邦政府；其所面臨的民權調查則終止。
康乃爾在聲明中強調：「這份決議明確表達，康奈爾大學對這些條款的同意，不等於承認有不當行為」。
康奈爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）對和解消息表示歡迎。他說，這份協議「認可聯邦政府致力於執行既有的反歧視法，同時保護我們的學術自由和機構獨立性。」（翻譯：高照芬/核稿：張正芊）1141108
