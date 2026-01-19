康乃爾學者普拉薩德：中國的貿易順差比川普關稅政策更危險

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國2025年貿易順差達到破紀錄的1.19兆美元，國際貨幣基金(IMF)中國區前主管、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德(Eswar Prasad)近日在《紐約時報》發表文章指出，這個數字既彰顯出中國作為出口大國的強勁實力，也反映出其經濟存在的脆弱性，同時還表明中國的貿易行為對自由貿易構成的危險，甚至超過了美國總統川普的關稅政策。普拉薩德在題為「中國的貿易順差比川普關稅更危險」的文章中指出，中國的經濟發展模式的確實現了經濟成長，但這種成長是失衡的。近年來，建築、機械和設備領域的投資成為拉動中國經濟的主要引擎，此類投資固然能提升產能潛力，具有積極意義。但隨著房價下跌導致房地產投資萎縮，大量投資活動轉而由國有企業主導，既缺乏效率，也難以產生利潤。即便如此，大規模的投資仍催生了海量商品產出。這本該是件好事，卻滋生出一個難題：由於中國家庭不願隨意消費，國內消費增速始終跟不上產出擴張的步伐。面對不穩定的就業前景和持續縮水的房地產價值，許多家庭選擇將大部分收入存入銀行。而公眾對政府經濟管理能力的擔憂進一步打擊了居民消費信心，抑制了市場需求。 當一個經濟體的產出大於消費時，必然會出現相應的調整。一種可能是物價下跌，這通常會刺激消費者增加購買。但如果家庭預期物價持續走低，反而會推遲消費，而非擴大支出。中國目前正面臨這樣的通縮壓力。如此一來，中國唯一的出路便是將過剩商品銷往海外，這也正是中國目前的做法，其出口規模正實現跨越式成長。但美國是個例外：川普政府對中國商品加徵高額關稅，導致中國對美出口額大幅下滑。這迫使中國不得不加大對其他貿易夥伴的出口力道，越來越依賴這些國家來消化本國的過剩產能，進而維持自身的經濟成長動能。照理說，其他國家本應對物美價廉的中國商品湧入本國市場心存感激。實際情況卻是，除了美國經濟強勁成長，歐盟、日本、英國等多數已開發經濟體正陷入困境，中國的廉價出口商品正衝擊著這些國家的本土製造業，使其難以與之競爭，甚至連中低收入國家也難以抗衡中國出口商的優勢，不少本土企業因此陷入困境。這種局面難以持續，相關國家正紛紛採取反制措施。法國總統馬克宏近期訪問中國時便提出了貿易問題。歐盟執行委員會主席馮德萊恩警告，歐洲有淪為中國商品傾銷地的風險。墨西哥已上調對中國進口商品的關稅，其他國家很可能會效仿。對此，中方則呼籲各方維護貿易的自由與開放。然而，如果中國一味利用現有規則為自身牟利、損害他國利益，就無權宣稱自己是全球貿易體系的堅定支持者。作為世界第二大經濟體，中國依靠其他國家來支撐自身成長的做法，只會加速多邊規則體系的瓦解。在川普的關稅政策影響疊加之下，中國出口潮的持續衝擊，終將摧毀這個體系的殘存部分。

