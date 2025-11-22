康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」
已故前總統李登輝1995年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中共強烈反彈，更引發1996年台海危機。學者表示，李登輝在演說中公開說出「中華民國在台灣」，美方對演講稿非常不悅，有時任美國官員痛批李「完全出賣了我們」，也有美官員認為，李登輝訪美，讓台美關係「失去平衡」。
國史館今舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，國史館館長陳儀深開幕致詞表示，舉辦討論會的主要目的，不是為了頌揚李登輝個人，而是為了更加理解這位政治領袖，如何主導國家從威權走向民主、從閉鎖壓抑走向開放正常、從隔絕孤立走向國際舞台。
李登輝基金會董事長李安妮說，這些年來，她運用各種不同的工具跟方法推動「李登輝記憶工程」，並不是要把李登輝神格化，而是要透過李登輝在台灣這塊土地上近百年的生命歷程，把屬於台灣民主的知識、史料與價值好好保存下來，讓下個世代的人能看見真實的歷史光譜，而不是被化成神話，或惡意扭曲。
這場討論會邀請美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。
林孝庭在書面資料中表示，李登輝以「民之所欲，長在我心」為題發表演說，大談台灣經驗、主權在民、政治改革與經濟發展，以及中華民國國際處境與存在價值。而李登輝首次在公開場合以英文說出「中華民國在台灣」一詞，強調中華民國1949年遷台之後持續存在的致政現實。美方對這篇充滿濃厚政治意味的演講稿感到非常不悅，時任亞太助理國務卿羅德痛批李登輝「完全出賣了我們」。
李登輝訪美後，陸方強烈反彈，台海危機浮現，中共宣布在台灣海峽進行飛彈試射與軍事演習。
林孝庭指出，台海出現緊張態勢之際，白宮國安會官員不斷檢討李登輝訪美之後的美中台三邊關係何去何從，並思索「台灣究竟要什麼？」在華府決策官員眼中，李登輝渴盼取得台灣實質獨立現狀與國際社會認可其主權地位，同時也爭取與對岸中國大陸平起平坐，讓台灣面對北京以強烈意志解決台海問題時，取得一個較為有利的位置。
他表示，與此同時，美方官員開始認定唯有把中國視為重要夥伴，彼此相互尊重信任，兩強才能攜手共同面對21世紀的挑戰。而在此情況下，美政府應如何處理未來對台關係？時任白宮國安會亞太事務主任蘇葆立認為，李登輝訪美，已讓台美關係「失去平衡」，台北當局在挑戰中共領導人威信與對台威脅時，很有技巧地將相當一部分成本轉嫁給美國來承擔，華府未來必須避免此類情況再次發生。
林孝庭指出，華府主政者認定未來美國對台政策，應當基於美國與兩岸之間關係的自身利益而定，絕不能再被北京或台北其中一方牽著鼻子走，或讓美國社會主流民意來決定什麼才是對的，譬如認為台、美同屬民主體制，所以美國就應當無條件支持台灣；美國最大利益是維持台海地區和平穩定，一旦兩岸發生衝突，把美國拖下水，將導致無法預測的嚴重後果。
林孝庭認為，李登輝雖然如願訪美，打開台灣在國際社會的能見度，然而此後台灣所需付出的代價卻不小，中共隨後在台海地區發起軍事演習之時，也是華府外交決策官員重新檢討、思索與翻轉對台政策的起點，替時任美國總統柯林頓第二任期全面改善與北京關係、說出對台「新三不」及與北京攜手將「一中」框架牢牢套在台灣，埋下關鍵伏筆。
不過，林孝庭也表示，由於李登輝的政治DNA裡缺乏兩蔣父子「光復大陸」的歷史包袱與神聖使命感，而是傾向以務實態度看待兩岸問題，他堅信在廢除動員戡亂體制後，改善與對岸之間互動關係與拓展中華民國的國際生存空間，應當是兩條可以並行不悖的平行線。李登輝訪問康乃爾大學前透過時任總統辦公室主任蘇志誠提前知會大陸領導人江澤民，顯示李登輝無意瞞著中南海蠻幹推動歷史性訪美一事。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
管中閔曝蕭萬長昔參加APEC與陸方互動「不怒而威」往事 向賴政府喊話
明年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議將在廣東深圳舉行，台大前校長管中閔曾參加過3次APEC會議，他今天在臉書表示，A...聯合新聞網 ・ 7 小時前
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇EBC東森新聞 ・ 17 小時前
揭蕭萬長昔參加APEC「不怒而威」內幕 管中閔：堅持慣例不會被打壓
2026年亞太經合會（APEC）峰會將在深圳舉辦，台灣能否順利與會引發關注。曾參加過3次APEC會議的前台大校長管中閔表示，相信只要堅持APEC慣例，我們的領袖代表和部長們不但不會受到打壓，而且還可藉由場邊對話為台灣創造多一點的國際空間。中天新聞網 ・ 17 小時前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 7 小時前
選新北市長？李四川：不排斥承擔
立法院前天三讀通過地方制度法修正案，直轄市一律設副市長三人，加上新壽與市府解約，輝達確定落定北士科，藍營認為北市副市長李...聯合新聞網 ・ 7 小時前
錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消
中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。太報 ・ 21 小時前
政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣
在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。聯合新聞網 ・ 7 小時前
綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票
行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。聯合新聞網 ・ 7 小時前
藍提案長照扣除額加碼到24萬 年底前拚三讀
為減輕長照家庭經濟負擔，立法院財政委員會今年八月初審通過「所得稅法」修正草案，長照特別扣除額將自現行每人每年十二萬元提高...聯合新聞網 ・ 7 小時前
咳嗽呼吸喘 不菸婦早揪肺癌
記者陳金龍∕台中報導 台中一名生活規律的吳姓婦人近日因咳嗽及活動時呼吸喘促，就醫確診…中華日報 ・ 8 小時前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 7 小時前
林碧炤：明德專案是推動民主化 沒有台獨、沒有要改變現狀
1995年底，台海局勢在中國連續軍演下急劇升溫，李登輝在1995年12月底指示國安局成立「明德專案小組」；前國安會副秘書長林碧炤今表示，明德專案的一個最主要的目的就是要去告訴美國跟日本，台灣的政策就是要推動台灣的民主化，事實上沒有所謂的台灣獨立，沒有要改變現狀。中時新聞網 ・ 17 小時前
高市「台灣有事」論遲不撤回 大陸致函聯合國 嗆日涉台言論
日本首相高市早苗的「台灣有事」論遲不撤回，大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國祕書長古特雷斯，批評高市的言論，並警告稱，如日方膽敢武力介入台海局勢，將堅決行使聯合國憲章賦予的自衛權...聯合新聞網 ・ 7 小時前
柯文哲蠢蠢欲動？前幕僚曝"復出SOP"！
論壇中心/綜合報導國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌近日舉行藍白高峰會，就2026選舉合作進行初步對話，成為政壇討論焦點，而民眾黨的前主席柯文哲則是悄悄復出，柯夫人陳佩琪透露，柯文哲最近忙於修學分和精進AI知識，而民眾黨秘書行政部副主任蔡君婷也在社群上分享柯於台玻大樓的背影照。＜更多內容請看影片連結＞政治評論員張益贍在《頭家來開講》節目中指出，柯文哲復出已經是鐵板釘釘的事，自從上周陳佩琪透露柯文哲準備出書的時候，我就預言柯要復出，而且出書還可以募款，再來，柯文哲出現在民眾黨中央的背影照，熟悉的「野生阿北操作法」，「這套SOP是我過去跟金牌霖常做的事」，我們都有傳承下去，傳下去給那個人他叫劉奕霆，張益贍提到，劉奕霆前陣子有跟周榆修開直播，以前在柯市府裡他叫大熊，大熊小牛學姐三合一，他們就是柯文哲網路流量的操盤手。原文出處：計畫出書！柯準備復出？張益贍：野生阿北作秀法！ 更多民視新聞報導柯文哲悄回中央黨部辦公？黃國昌回應「復出動向」新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了柯文哲復出？驚現「回中央黨部」辦公 黃國昌認了這事：看他計畫民視影音 ・ 6 小時前
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
近日網路上流傳著「政治人物搭高鐵」的對比圖，聲稱國民黨、民眾黨搭高鐵是在自由座站著，然而民進黨卻是搭乘高鐵商務艙，似乎意有所指，然而貼文曝光後隨即遭前立委陳柏惟打臉，透露「工作福利是有包含高鐵通勤補助」，直言「通常站著的比較多是忘記買票」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。民視 ・ 7 小時前
北市交通標線、鋪面有7種顏色 議員批像「小畫家」看了霧煞煞
北市的行人優先區和交通友善區，透過磚紅色、藍色或紫色等鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，議員陳宥丞指出，...聯合新聞網 ・ 7 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前