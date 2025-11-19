康仁俊回憶十年交情：大咖人選頻傳 真正走入桃園的是何志偉

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026桃園市長選戰尚未正式起跑，綠營可能人選名單卻持續擴大，從何志偉、王義川，到蔡其昌、王世堅、林佳龍，甚至總統府發言人張惇涵、環境部長彭啓明等皆被點名，引發外界關注。然而，政治評論員康仁俊近日在個人臉書發文，以自身十多年交情切入，分享他所認識的何志偉，也間接凸顯出在眾多聲量人物中，真正走入桃園、與地方接觸者並不多。

最近因為桃園選戰引發關注，有人開始點名大咖名單，政治評論員康仁俊在社群貼文表示，大咖當然會讓人感覺起跑的聲量大，所以選舉的大咖名單永遠開不完，但是大咖一定是必勝牌嗎？重點不在大咖，而是個人意願與投入度，這才是地方選戰的重點，並點名何志偉是真正走入桃園的參賽者。（圖／康仁俊臉書）

康仁俊回憶，與何志偉相識超過10年，最早是在他擔任台北市議員期間。由於並非政論節目常駐嘉賓，兩人一開始僅是點頭之交。讓他印象深刻的是何志偉的熱情，「每次見到人總是大喊『哥～姊～』」，但並不造作，也不會讓人感到壓力，反而因其真誠而留下深刻印象。

他還分享一段趣事。某次錄影前，何志偉在棚外遠遠看到他，立刻跳著跑向前，提醒他「聽說你常脹氣，要多做開合跳」，並直接示範起來，甚至要他一起跳。「那三分鐘跳得我累得半死」，康仁俊笑說，那畫面外人看來或許顯得有些滑稽，但正因如此，更凸顯何志偉個性中的單純與親切。

隨著何志偉轉任總統府副秘書長，兩人見面機會變少。幾個月前再度碰面時，他詢問對方近況，何志偉告訴他假日幾乎都在桃園。康仁俊當下還開玩笑，質疑他是否「太閒、準備選舉」，但何志偉僅笑回：「只是想多了解地方，多認識朋友，多走動。」

康仁俊坦言，他曾提醒何志偉，這樣默默走動外界不一定知道，但何志偉回應：「哥，你知道我，我就是這樣。」讓他感到對方性格始終如一，甚至「傻得讓人心疼」。

在桃園選情引發討論之際，康仁俊也提到「大咖名單」現象。他表示，選戰前期的可能人選往往越傳越多，但地方選舉的關鍵不在名氣，而在參選者的意願與投入程度。他認為，與其他民進黨被點名人選相比，何志偉雖較年輕，但並非政治素人，且過去半年多來一股腦投入桃園地方行程，「沒有新聞點、沒有刻意曝光，但確實走進地方」。

他形容，何志偉的性格多年如一，不靠聲量累積存在感，而是以實際行動接觸地方。「這樣的投入方式或許不顯眼，但非常踏實。」

康仁俊並強調，他並非民進黨籍，也無意從政，只是簡單紀錄自己所看到的。他在貼文最後寫下，「你的努力我都有看見，希望你能獲得更多人的肯定。」

在大咖人選不斷浮現的討論中，康仁俊的說法被視為另一個角度：相比名單上的多位重量級人物，真正長期在桃園走動、與地方實際接觸者，目前似乎只有少數，何志偉正是其中之一。民進黨最終徵召誰出戰，仍備受外界關注。

