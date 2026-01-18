康以嬡、康以安奪跳繩全國特優

吉安學子在全國民俗體育舞台大放異彩！吉安鄉長游淑貞特別偕同鄉公所團隊前往南華村康家祝賀，表揚「一一四年全國民俗運動跳繩比賽」中榮獲四項特優佳績的康以嬡與康以安兩姐弟，同時致贈姊弟各三○○○元獎勵金並張貼紅榜，數次肯定他們憑己毅力與汗水為花蓮爭光（見圖），展現出亮眼的運動員精神。

就讀花蓮女中的康以嬡（Uul Uuy），平時認真投入練習，在本次全國賽中憑藉穩定的表現與良好的節奏感，於「跑步跳－迴旋女子組」及「開叉跳－迴旋女子組」兩項競賽中脫穎而出，雙雙榮獲「特優」最高榮譽。而就讀宜昌國中的弟弟康以安（Lavin Uuy）同樣表現非凡，他在挑戰高強度的「跑步跳－迴旋男子組」及「二迴旋男子組」項目中，展現出優異的節奏掌握與臨場韌性，同樣一舉奪下雙項「特優」佳績，成績出色。

鄉長游淑貞表示，看到吉安鄉的孩子們能從小深耕民俗體育，並在全國競賽場上嶄露頭角，這不僅是個人的成就，更是吉安鄉整體的驕傲。她強調，「機會是留給準備好的人」，康家姐弟在練習過程中的專注與不輕言放棄的毅力，正是花蓮子弟韌性的最佳體現。游鄉長也感謝教育一路延伸傳承，康家姊弟過去從稻香國小跳繩隊的專業培訓，畢業後家長仍持續讓孩子延續學習，一路都有家長與師長長期陪伴與支持，成為孩子追夢路上最堅實的後盾和依靠。

康以嬡對於「鄉長阿姨」親自到府關心與鼓勵感到倍加振奮，並表示過去鄉長阿姨常常到稻香國小鼓勵他們，沒想到自己已經讀高中了，鄉長阿姨還是沒有忘記她，未來一定會不斷精進專長，不只要為吉安鄉爭取榮譽，更要讓大家看見花蓮。游淑貞感動表示，孩子們在努力中不斷成長懂事了！吉安鄉公所將持續投入資源支持鄉內多元體育發展，讓更多具備潛力的孩子們能獲得更多實質的鼓勵與支持，讓全國持續看見花蓮的體育能量。