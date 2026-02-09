康健獨家》重磅牛津研究揭降血脂藥副作用多屬誤解？醫師提醒：台灣人要考慮這3件事
《刺胳針》今出爐的12萬人研究指出，有62項降血脂藥說明書上的副作用，其實都與藥物無關，震撼全球，被認為是說服病人吃藥的重要證據。醫師提醒，把這個結論套用在台灣之前，有3件事一定要知道。
台灣成年人每3個就有1人有高血脂，是中風和心臟病的熱門候選人，糟糕的是，愈需要控制血脂的人，愈沒有乖乖吃藥。《臺灣醫誌》2025年的研究報告顯示，心血管疾病風險最高、最需要降血脂的病人，竟有高達6成血脂肪沒有達標，因為很多人受不了中高劑量史它汀類藥物的副作用，就自行停藥了。
史它汀類藥物到底有多少副作用？把各廠牌藥物仿單（使用說明）攤開來數一數，至少有66項副作用，令人望而生畏。難道病人吃藥之後感受到其中任何一種不舒服都是藥物副作用？有沒有可能是另有其因，但藥物背了黑鍋？這個困擾病人與醫師數十年的問題，最近有了新的答案。
今早（2月6日）熱騰騰發表於頂尖醫學期刊《刺胳針（Lancet）》的大型研究結果顯示，這66項副作用當中，過去常被歸咎於藥物的認知受損、憂鬱、睡眠障礙等62項，都與藥物無關，只有4項（肝臟轉錄酶異常、其他肝功能檢查異常、尿液成分改變、水腫）與藥物有關。但數值的增加並沒有需要擔心的臨床意義，而且藥物所增加風險相當低，發生機率是每年每1,000人發生3～9人。
這個研究由英國牛津大學為首的「膽固醇治療試驗合作聯盟」主導，分析了超過12萬人、追蹤中位數4.5年的研究，是目前針對史它汀類藥物最具規模的雙盲試驗統合分析。這麼強而有力的結果，獲得歐美國家醫師的讚譽，認為有助說服病人乖乖吃藥，但能適用台灣病人嗎？台北醫學大學醫學院心臟內科學科教授陳肇文有3個重要提醒。
提醒１：研究受試者幾乎都是白人，亞洲人藥物耐受度較低
這份臨床試驗90%以上都是白人的數據，亞洲人、非裔、拉丁裔等族群的代表性明顯不足。陳肇文指出，亞洲人對史它汀類藥物的耐受度比較低，為了證明這點，日本人曾經特別為此做了臨床試驗，證明日本人只要用歐美指引建議劑量的8分之1就可以達到效果了。也就是說，如果在亞洲人重複進行這項研究，或許不會只看到4項副作用與藥物有關。
提醒２：肌肉痠痛、情緒低落、倦怠......大數據看不到≠不存在
這篇研究看到肝指數異常是一個藥物副作用，與陳肇文數十年的臨床觀察相符，不過這就像用藥後血糖上升一樣，大多數人的變化幅度沒有危害。反觀服藥能減少中風、心臟病的好處，是遠遠勝過肝指數與血糖的變化。
不過，在肌肉酸痛、倦怠、情緒低落這些沒有明確數值可以診斷的副作用，台灣臨床現場就與這篇研究不太一樣。
「台灣每個心臟內科醫師都會跟你說，有看過病人吃藥之後肌肉痠痛、情緒低落、倦怠，」陳肇文說，但這些症狀可能的原因太多了，即便真的是藥物副作用，醫師和病人必須通力合作好幾個月，一項一項排除其他所有原因，才查得出來，這在成千上萬人的大型研究是做不到的。
這篇研究的研究者也承認這項限制。主觀症狀如肌肉痠痛、疲倦、情緒低落等，在雙盲試驗中依賴參與者自我通報，可能受到個人感知、歸因的影響，而無法確認症狀與藥物的相關性。
提醒３：副作用有解，病人別放棄、醫師莫忽視少數人的苦痛
「不能拿這個大數據來否定病人，這是我最擔心的，醫師應該要寧可信其有。」陳肇文語重心長地說，這個研究的數據，站在不同立場的解讀是不同的，藥廠可能很樂於以此宣傳，醫師可能希望用來說服病人規律服藥，但最不希望的結果，就是對少數人苦痛的忽視。
過去數十年來，史它汀類藥物面臨最大的兩難，就是病情愈嚴重複雜的人愈需要高劑量，劑量愈高，出現副作用的機率也愈高，但陳肇文強調，這個問題早在10幾年前就有解。
「如果吃藥之後覺得不舒服，要降低到某個劑量才能接受，這就是你的最大劑量。」陳肇文說，要是最大劑量仍無法使血脂達標，就要嘗試加上另一個非史它汀類藥物作為輔助，這樣通常就能讓血脂控制下來，千萬不要就這樣不吃藥了，等到心血管疾病找上門來，得不償失。
老藥仿單落落長，確實有檢討空間
無論到底有幾項副作用是真的，身為超過20歲的老藥，史它汀類藥物仿單上一長串的副作用，或許確實有重新討論的空間。
倫敦衛生與熱帶醫學院藥物流行病學榮譽教授伊凡斯（Stephen Evans）告訴英國科技媒體中心，藥品上市初期的臨床試驗通常只有千餘人，罕見副作用很難被發現。隨著新藥在數百萬人身上實際使用，監管機構與藥廠會注意到許多新的不良事件，並嘗試在納入仿單前確認因果關係，但這並非易事。
伊凡斯指出，雖然許多不良事件本身就可能源於疾病本身，即使未接受治療的患者也可能發生，但監管機構通常採取保守的預防性原則，導致許多證據不充分的不良事件仍被納入官方資訊。一旦某項副作用被列入仿單，即使後續有更好的證據顯示並非藥物所致，要將其移除也相當困難。
新光醫院心血管中心教授及研發長常敏之則告訴台灣科技媒體中心，長期以來，關於副作用的誤導性資訊常導致患者因恐懼而擅自停藥，進而增加心肌梗塞與中風的風險。這個重要研究結果可提醒醫師與食藥署，或許應根據實證重新檢視、修訂藥品的仿單，以協助病人免除不必要的恐懼、做出正確的決策。
（本文諮詢專家：台北醫學大學醫學院心臟內科學科教授陳肇文）
