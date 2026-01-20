康健生技4死槍手更一審 被害人律師提張文案盼維持死刑

李鴻淵（中）2022年行刑式開槍造成4死、1傷。（資料畫面）

康健生技槍擊案槍手李鴻淵2022年闖入廠內開槍，造成4死1傷，二審遭處判3個死刑與1個無期徒刑，無期部分已定讞，死刑送交釋憲後最高法院撤銷發回更審。台中高分院今（20日）開庭，被害人律師提及近期張文隨機殺人案社會人心惶惶，並主張李男以行刑式手段殺害4人，已符合死刑最嚴重情節，請法官維持死刑判決。

李男2022年7月14日，持槍闖入曾任職的南投草屯「康健生技」廠房，將董事長賴敏男與其家人，以及2名員工關進廁所後開槍，造成4死，賴敏男受重傷倖存；李男一、二審均遭判處3個死刑、1個無期徒刑，併科罰金35萬元，褫奪公權終身。

案件上訴至最高法院後，無期徒刑部分已定讞，但死刑部分因未依「113年憲判字第8號」判決，評估李男更生教化可能性及逐一個別量刑，被撤銷發回更審。

台中高分院更一審今日開庭，被害人律師具狀指出，近期張文隨機殺人案造成社會緊張，李男以行刑式手段殺害4人，已符合判處死刑的最嚴重情節，請法官維持原判，此案預計4月進行審理程序與辯論。

