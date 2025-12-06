《康健》2025母嬰健康力大調查 台南市險勝奪冠、苗栗縣送托率全台第一





《康健》雜誌最新公布的2025「母嬰健康力城市大調查」結果顯示，台南市以總分79分奪得冠軍，僅以0.5分險勝亞軍嘉義市。調查顯示，台南市的致勝關鍵在於懷孕初期即有專業照護和早期介入支持。

預防保健： 台南市的「孕婦產前檢查平均利用率」高達98.6％，為全台最高。台南市衛生局長李翠鳳表示，這歸功於地方政府「主動式宣導、在地化推動」的策略，結合醫療院所與衛生所的多元管道，確保母嬰在懷孕初期就獲得連續性的專業照護。

在「托育支持」面向，苗栗縣以獨特的在地模式創造亮眼成績。數據顯示，苗栗縣在0～6歲實際送托率上以84.3％拔得頭籌，高居各縣市之冠，證明經濟因素並非影響送托率的唯一決定因素。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶分析，苗栗縣25～44歲女性勞參率達86.8％，高於全台灣平均約2個百分點，顯示強勁的托育需求。為此，苗栗縣大力推動0～2歲居家式托育（保母服務），並補助居家托育的監視器與保險費，成功提高保母投入意願，打造符合在地高女性勞參率需求的托育環境。

國立成功大學公衛所教授呂宗學指出，「5歲以下兒童死亡率」不僅反映醫療品質，更揭示社會安全網的縫隙，是檢視城市健康力的重要指標。

在降低「5歲以下兒童死亡率」的表現上，彰化縣、台中市與桃園市分列前三。

彰化縣： 以「精準執法」和「護童專案」為主軸，與警政單位合作針對高事故路段加強稽查，並在兒童健檢中納入安全座椅與交通防護衛教。

台中市： 著重居家與公共場所的事故防制，透過幼兒園發送「居家安全繪本」及報戶口時即附上「寶寶守護禮包」，讓安全知識從孩子出生起就能取得。

桃園市： 以「孕產婦全方位守護計畫」與「幼兒專責醫師制度」打造連續性照護網，強化高風險家庭的追蹤與早期轉介。

《康健》綜合專家意見指出，要提升「母嬰健康力」，不能只靠發放津貼，而是需要結構性、長期性的制度改革，確保每一個孩子從出生到成長都能獲得連續且全面的支持。

