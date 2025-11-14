康全電訊爆內線交易！董座、副董涉利空前賣股避險 北檢今搜索約談

台北地檢署。呂志明攝



上櫃公司康全電訊（8089）去年發布重訊，公告其澳洲客戶NetComm Wireless 公司聲請清算重整，連帶影響康全業務新台幣1億餘元，康全任姓董事長和邱姓副董得知消息，涉嫌分別利用員工和親戚帳戶賣股，藉此避損數十萬元。台北地檢署今（11/14）日指揮法務部調查局北市調查處機動站，兵分7路搜索任姓董事長等5人住處及辦公室並約談到案，全案朝《證券交易法》內線交易罪嫌方向偵辦。

康全電訊成立於1990年，從事網路及通訊設備的設計、生產及行銷，產品線遍及ADSL、VOIP、Residential Wi-Fi、數位看板應用等。2024年3月14日，康全電訊發布重訊，表示澳洲客戶NetComm Wireless Pty Ltd要清算重整，連帶影響康全應收帳款及訂單金額共新台幣1億603萬餘元，雖然康全承諾積極尋找其他客戶，並盡速銷售存貨，但將全數金額認列損失。

檢方查出，在利空消息公布前，康全任姓董事長涉嫌利用2名員工的帳戶賣股，藉此避損數十萬元；邱姓副董則是以親戚戶頭代為賣出，也是躲過數十萬元的損失。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官李堯樺，今（11/14）日指揮調查局北市調查處機動站，兵分7路搜索任姓董事長等5人住處及辦公室，並約談5人到案說明，並移送北檢複訊，目前全案仍在調查釐清。

