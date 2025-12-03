康和證券攜手安芝儇 理財應援開打

康和證券宣布正式與韓籍人氣啦啦隊員「安芝儇」合作，成為全台首位擔任金融券商代言人的韓籍啦啦隊員，並邀請妡0與李樂共同演繹新世代投資形象。三人皆為中華職棒台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員，以親民、活力正面形象深受年輕世代喜愛。

康和證券表示，台灣投資市場正出現明顯的年輕化趨勢，投資人不只在意報酬，也在意投資是否「看得懂、做得到、持續得下去」。因此本次選擇與啦啦隊合作，是希望藉由棒球這項全民運動與應援文化，拉近投資與生活的距離。

廣告 廣告

康和證券長期以「打造幸福，追求共好」為企業核心，並以「追求極致的資本市場投資服務」為企業策略，近年積極推動數位化服務、內容升級、跨界合作，希望讓金融服務更親民、資訊更易懂，其中好康fun心投以條件式選股及業界首創的動態三倍投等數位服務深受許多年輕投資人喜愛。

與「Wing Stars」的合作是康和證券品牌年輕化的重要一步，未來將推出更多聯名企劃，第一波將首推2026限量聯名桌曆，後續還將推出一系列具實用與收藏價值的聯名周邊與活動，讓投資人可以把理財變成生活節奏的一部分。

敬請持續關注康和證券，更多活動訊息，請參考好康fun心投介紹頁與官方社群。