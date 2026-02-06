【康定級艦升級】首艘承德艦完成戰系性能提升 3日在台船碼頭低調成軍

海軍進行康定級艦戰鬥系統性能提升案，首艘完成的承德艦（小圖），3日已於台船碼頭舉行成軍典禮。（合成畫面／資料照片、中華民國海軍臉書）



海軍編列431億5990萬1千元預算進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，首艘完成性能提升的承德艦（舷號1208），3日於台船碼頭舉行成軍典禮，由海軍司令蔣正國上將主持；據了解，這次低調舉行成軍典禮只有海軍與提升案主合約商中科院、台船與法商參加，並未邀請政府高層出席觀禮，主因是服役軍艦完成戰鬥系統性能提升，並不是新造軍艦，因此一切從簡低調；完成典禮後承德艦返回左營軍港後，就準備加入戰鬥序列。

廣告 廣告

（資料照片／張哲偉攝）

承德艦3日於台船碼頭舉行成軍典禮，並未邀請府院高層，僅由海軍司令蔣正國上將主持

第二艘康定艦9月完工 2030年完備6艘升級案

據了解，3日舉行完承德艦戰鬥系統性能提升完工成軍典禮後，第2艘要進行性能提升的康定艦（舷號1202）已於4日駛入船塢，進行艦體結構整修與裝備拆裝，有了承德艦的改裝經驗，康定艦可望依規劃期程9月底完工後，進入戰鬥系統的海上實測，未來是以每年性能提升一艘的進度，在2030年完成6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案。

就資料顯示，海軍自2022年至2030年進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，針對最薄弱的防空系統與反飛彈等系統進行性能升級，為提升防空戰力，拆除艦艏B砲位配置的海欉樹防空飛彈，並打開甲板裝入中科院研製的四組八聯裝的「華陽」垂直發射系統，配置32枚射程可達30公里以上的「海劍二」防空飛彈。在雷達系統部分，換裝英國BAE Systems的ARTISAN 300（Type 997）旋轉式相位陣列雷達，具備高抗干擾與多目標同時追蹤能力。在作戰系統部分，整合法國海軍集團（Naval Group）的SETIS戰鬥管理系統。以及聲納與光電升級到Thales CAPTAS-1主/被動拖曳陣列聲納與SAFRAN PASEO NS光電追蹤儀。

（取自官網）

承德艦雷達系統部分，換裝英國BAE Systems的ARTISAN 300（Type 997）旋轉式相位陣列雷達，具備高抗干擾與多目標同時追蹤能力。BAE

海軍為提升防空戰力，拆除艦艏B砲位配置的海欉樹防空飛彈，並打開甲板裝入中科院研製的四組八聯裝的「華陽」垂直發射系統（上圖，取自美國海軍官網），配置32枚射程可達30公里以上的「海劍二」防空飛彈。（下圖，取自莒光園地影片）

承德艦升級驚見老化鏽蝕 升級後偵搜、多目標接戰測評過關

不過，首艘承德艦開工後，首先就發生進行細部檢查赫然發發現，艦體內部管路老化嚴重與部分結構鏽蝕超過原先評估，因必須新增工法、增購零組件並進行細部修正，但經主合約商中科院，次合約商台船與擔任技術指導的法國國營海軍集團（Naval Group）討論增加成本與工期後排除。並可在合約在2025年9月底前，完成改裝的性能升級工程與測試，依約交艦給海軍，再由海軍進行各項的作戰測評。

因康定級軍艦升級範圍涵蓋戰鬥管理系統、雷達系統、防空飛彈系統，全案規劃首艘的承德艦為原型艦，包含前期系統整合測試與規劃、實際施工改裝與測試評估；但真正的重點是國造防空飛彈系統、英國雷達與法國戰系三方資料訊號聯結是否有達到當初設定的提升偵搜與多目標接戰能力，據了解，雖最後的測評是過關，但還是有調校的空間，未來會隨著後續康定級軍艦的升級工程，海軍要求中科院對系統要持續進行調校。（責任編輯：殷偵維）