康家瑋參選台北市議員 黃捷力薦：中正萬華「即戰力」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨台北市中正萬華議員參選人康家瑋，日前邀請甫獲得國際獎項肯定的立委黃捷，於西門町商圈進行宣講與在地踩點。兩人特別選在具備進步意義的「彩虹步道」出發，除了向世界展現台灣的多元價值，更透過走訪在地老店，傳達青年世代與基層生活接軌的決心。

黃捷宣講中指出，西門町不僅是台北的經濟中心，更是代表性別友善與進步價值的地標；她身為青年世代立委，深知參與政治的艱辛，但在康家瑋身上，看到一股不服輸的韌性與對家鄉深厚的使命感。

「康家瑋不只有想法，更是中正萬華最需要的即戰力。」黃捷強調，康既能深刻理解這座城市的歷史，又能以國際視野接軌地方事務，是能為中正萬華解決問題、發揮關鍵影響力的年輕力量。

康家瑋則對黃捷表達高度敬意。他提到，黃捷日前榮獲One Young World「年度政治人物獎」，成為台灣首位獲得此國際獎項的政治人物，當她在舞台上大聲說出「我來自台灣」時，這份對國家的熱愛讓所有台灣人感到驕傲。

康家瑋回憶提到，自己自幼在中正萬華長大，這裡的一景一物都是他成長的養分。除了邀請黃捷來加油打氣，更想帶好朋友體驗最真實的萬華生活，兩人走訪西門町老字號美食。

「這些美食不僅是觀光指標，更是萬華最真實的生活縮影。」康家瑋強調，他他已準備好用最認真的態度，做一個懂在地人情、肯為鄉親打拚的議員，會將這份熱血與衝勁，轉化為守護家鄉的力量，為中正萬華創造更具包容力與活力的新氣象。

