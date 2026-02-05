康家瑋專訪1 海軍加體大 成就吃苦耐勞

台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋。（攝/劉祐龍）

縣市議員選戰進逼，台北市中正萬華選區競爭激烈，其中民進黨參選人康家瑋過去經驗多元，如何應用並為中正萬華帶來新氣象也令人關注。





問：就讀國立台灣體育大學的經驗，對於現在從政有什麼幫助？





康：我愛運動包含棒球等各種球類運動，所以決定就讀台體大，當時每天早上都有晨操、體能訓練，對於精神和身體都是很大的負荷，但長期以來也造就體力的成長，現在每天早上早起站路口、掃街拜票都不成問題。





問：台體大畢業之後進入海軍，感受如何？





康：得知抽中海軍艦艇兵時非常興奮，因為一輩子沒有進過軍港、上過軍艦，加上體質不太會暈船，甚至在船上一年都不曾不適，因此至今仍然很珍惜這段經驗和當時的日子。





問：在海軍艦艇兵時有什麼特別的經驗？





康：軍艦裡有很多設施，和一般的船也不太一樣，空間非常狹隘，如睡鋪分成上中下三層所以很窄，剛當兵時每天都會撞到頭，即使船停泊還是會搖搖晃晃，樓梯間距也很小，就常發生有人走路時摔下來。





問：從台體大至海軍艦艇兵的歷練，造就什麼樣適合從政的個人特質？





康：當時是負責艙底的輪機部門，機械啟動就會有巨大噪音，聽不見旁邊的人說話，加之有鍋爐所以非常熱，很多人認為很辛苦也因此想要下船，但我當時其實很享受，也造就現在比較能吃苦的個性。



