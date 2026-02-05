康家瑋專訪3 借鏡瑞士觀光經驗 台北實現

台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋。（攝/劉祐龍）

台北市中正萬華市議員參選人康家瑋歷練豐富，曾至澳洲打工遊學、瑞士飯店管理大學深造，又有馬來西亞經商的背景，豐富的人生經驗不僅開拓他的視野，也成為參選的重要養分。





問：澳洲打工遊學之後，怎麼會選擇至瑞士深造？以及之後的特別經歷？





康：在澳洲打工遊學期間，曾經在農場、工廠和餐廳等地工作，磨練出吃苦耐勞的個性，接者毅然決然選擇至瑞士飯店管理大學就讀碩士，是想探究瑞士如何以有限的國土面積，成為全世界生活水平最高、國民生活品質最好的國家之一。

廣告 廣告





碩士畢業後則隻身前往英國，當時帶著一疊履歷挨家挨戶找工作，很幸運的在三週內就進入六星級精品飯店服務。





而後則至馬來西亞工作，並加入台商會，因此與當地台商、二代青商結識。





問：如何將國外的豐富經驗帶回中正萬華？





康：北市目前雖有觀光巴士，但我希望打造專屬中正萬華的觀光巴士，中正萬華區擁有得天獨厚的觀光資源，從交通門戶台北車站到觀光客造訪人次最多的西門町，皆位處於此。透過觀光巴士的串連，不僅能為旅客提供便利的一日遊行程，更能帶動在地商圈的經濟效益





觀光巴士交通路線從台北車站開始，首站抵達西門町，隨後參訪充滿民俗信仰色彩的龍山寺、青山宮和艋舺清水巖祖師廟，再延伸至「加蚋仔」南萬華地區，走訪青年公園、第一果菜市場和環南市場，接者轉往汀州路、同安街，體驗日治時期留下的紀州庵文學森林和充滿歷史氣息的咖啡廳、餐廳。





之後有客家文化園區、公館商圈、自來水博物館、師大商圈、古亭市場、南門市場、中正紀念堂及華山藝文特區等處可供遊逛，最後回到台北車站周邊，則有總統府、228紀念公園和博愛特區。





問：最推薦的私房美食？





康：周記肉粥店的紅燒肉非常特別，每天都大排長龍，紅燒肉香氣十足、外酥內嫩，還可以依個人口味選擇肥肉、瘦肉或綜合。如果時間充裕，也可以到艋舺、華西街、梧州街、廣州街和西昌街夜市消費，中正萬華美食非常多，絕對可以讓大家吃飽喝足。





問：希望打造中正萬華成為什麼樣的區域？





康：希望打造中正萬華成為「樂活城市」，推廣全民健康運動，並結合城市觀光，提升中正萬華整體活力，讓遊客能感受到這裡獨有的魅力。



