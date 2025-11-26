康家瑋推運動產業基地 拼體育專業進議會

民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋，日前接受電台專訪時提出具體願景。





康家瑋在節目中表示，自己從小愛運動，擁有救生員、體適能指導員及樂齡運動指導員等多張證照。他觀察到萬華青年公園擁有全台北市最完整的運動設施，包含棒球場、籃球、網球、羽球、游泳池，甚至還有全市唯一的24小時高爾夫球練習場，「這裡的體質非常好，但缺乏系統性的產業整合。」

「運動不只是流汗，更是一個完整的產業鏈。」康家瑋提出具體構想，未來青年公園不應只有場地租借，更應結合周邊空間，引進「運動商品販售」、「中西醫運動傷害防護」、「物理治療」等專業公司，讓民眾能享有「一站式」的服務。這不僅能照顧到在地長輩的「樂齡運動」需求，更能吸引年輕人與運動新創產業回流萬華。





身為中正萬華在地長大的孩子，康家瑋表示：「我有體育專業的背景，也有對故鄉的情感。請大家支持『好作為』的小康，讓我把運動部的資源對接回地方，讓中正萬華更健康、更有活力！」