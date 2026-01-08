康家瑋無懼寒風攜強棒掃市場 展現必勝拼勁

康家瑋邀請台中市議員江肇國與同黨台北市議員參選人劉品妡掃街。

強烈冷氣團近日襲台，但台北市中正萬華議員參選人康家瑋的競選行程熱度不減。為了展現「志在必得」的參選決心與爆發力，康家瑋近日先後邀請基隆市議員鄭文婷、台中市議員江肇國北上相挺。康家瑋強調，身為青年世代，不僅要有專業，更要展現絕佳的行動力，即便天寒地凍也要深入巷弄，爭取每一位市民的認同。





7日一早，康家瑋特別邀請基隆市議員鄭文婷前往國光市場掃街拜票。儘管寒風刺骨，但康家瑋展現十足親和力，緊握每一雙鄉親的手。康家瑋表示，鄭文婷跨區相挺的情誼令他感動，這份來自前輩的鼓勵，轉化為他持續前進的動力。

廣告 廣告





緊接著今（8）日，康家瑋再度展現無畏寒流的決心，邀請三連霸的台中市議員江肇國北上，與同黨台北市議員參選人劉品妡，於大安、文山及中正萬華交界的「龍泉市場」同框掃街。





選擇此處具有高度象徵意義，康家瑋指出，龍泉市場位處行政區交界，正是當地居民共同的生活中心，這象徵著「服務不應受行政區界線限制」。他強調，民意代表的職責是解決問題，無論選區如何劃分，居民的需求是相通的，唯有打破隔閡，才能落實最真實的民生服務。





江肇國也對康家瑋的拚勁給予高度肯定，認為台北市極需這種願意蹲點、懂得傾聽的年輕戰力進入議會。在掃街過程中，一行人更針對傳統市場轉型、巷弄照明改善及人行道平整等議題與攤商深入交流。





康家瑋認為，市政建設不必非得是華麗的大工程，從民眾最有感的「生活細節」著手，才是進步的開始。面對選戰倒數，康家瑋重申將以「全力拚勁」的態度，持續勤跑基層，用汗水與實績贏得最後勝利。