康家瑋赴西門町宣講 黃捷現身力薦：中正萬華最需要的即戰力

台北市中正萬華區參選人康家瑋18日在立委黃捷陪同下赴西門町進行宣講。（圖/康家瑋提供）

台北市中正萬華議員參選人康家瑋今（18）日邀請剛獲得國際獎項的立委黃捷，一同現身西門町商圈進行宣講及在地踩點。兩人選在「彩虹步道」出發，除了向世界展現臺灣的多元價值，也希望透過走訪在地老店，傳達青年世代與基層生活接軌的決心。

黃捷在宣講中指出，西門町不僅是臺北的經濟中心，更是代表性別友善與進步價值的地標。身為青年世代立委，深知參與政治的艱辛，但在康家瑋身上，她看到了一股不服輸的韌性與對家鄉深厚的使命感。

黃捷強調，康家瑋不只有想法，更是中正萬華最需要的「即戰力」，他既能深刻理解這座城市的歷史，又能以國際視野接軌地方事務，是能為中正萬華解決問題、發揮關鍵影響力的年輕力量。

康家瑋則在致詞中對黃捷表達高度敬意，他提到，黃捷日前榮獲 One Young World「年度政治人物獎」，成為臺灣首位獲得此國際獎項的政治人物，當她在舞台上大聲說出「我來自臺灣」時，這份對國家的熱愛讓所有臺灣人感到驕傲。

康家瑋回憶，自己自幼在中正萬華長大，這裡的一景一物都是他成長的養分。今天除了邀請黃捷來加油打氣，更想帶好朋友體驗最真實的萬華生活。

康家瑋最後強調，這些美食不僅是觀光指標，更是萬華最真實的生活縮影。他已經準備好用最認真的態度，做一個懂在地人情、肯為鄉親打拚的議員。他承諾會將這份熱血與衝勁，轉化為守護家鄉的力量，為中正萬華創造更具包容力與活力的新氣象。

