立法院長韓國瑜。(韓國瑜臉書)

康家瑋轟韓國瑜：台灣一條龍 對中共一條蟲

中共日前點名通緝多位台灣公民，其中包含立委沈伯洋，引發國內輿論譁然。社會各界紛紛聲援，要求政府與國會共同捍衛台灣人民安全。然而，立法院長韓國瑜卻遲遲沒有對中共表態，反而將矛頭轉向民進黨，引發綠營反彈。





爭取民進黨台北市中正萬華區議員提名的康家瑋今日嚴詞批評，直指韓國瑜「在台灣一條龍、對中共一條蟲」。康家瑋表示，韓國瑜對面對國內的不同意見，講話氣勢驚人，動不動就高喊「放馬過來、恁爸等你！」，但真正遇到中共打壓台灣人時卻瞬間龜縮成一隻溫良恭儉讓的小蟲。

康家瑋指出，韓國瑜所代表的是國民黨在兩岸議題的「習慣性雙標」，過去中共軍機擾台、經濟打壓、政治恐嚇時，藍營總是一再呼籲「理性」、「克制」、「不要刺激對岸」。但只要民進黨政府提出捍衛主權的立場，韓國瑜就立刻情緒暴發，「彷彿真正的敵人不是中共，而是民進黨」。





康家瑋直言，中共通緝台灣人，本質上是對台灣民主制度的公然挑釁，國會議長本應在第一時間挺身譴責；然而韓國瑜選冷處理，甚至轉攻台灣自己人，「這不是行政中立，是親中舔共」！





康家瑋批評，台灣人民早已看清國民黨「對內凶、對外軟」的政治性格，強調民主不是口號，而是需要勇氣守護的信念。他呼籲國會應該團結對外，而不是在北京打壓的時刻內鬥。





最後，他也強調，真正的立法院長，應是在威脅面前挺起胸膛、向中共明確宣示台灣的主體價值，而不是像韓國瑜「在台灣一條龍、對中共一條蟲」 。