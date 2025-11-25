康寧大學攜幼兒園快閃演出 展老幼陶笛共學成果

（中央社記者許秩維台北25日電）康寧大學和非營利幼兒園合作，推動老幼陶笛共學，康寧幼保系學生也參與實作，與長輩及幼童一同學習陶笛，並於新北市永和仁愛公園快閃演出，展現代間共學的成果。

康寧大學今天發布新聞稿指出，新北市佳和非營利幼兒園於這學期推動「社區探索課程」，並與康寧大學高教深耕計畫連結，以「代間學習與代間關懷（老幼共學）」為主軸，共同推動老幼陶笛共學。

康寧大學校長陳清溪表示，康寧大學嬰幼兒保育系學生也一同入園參與實作學習，與長輩及幼兒園孩子共同學習陶笛，陪伴孩子探索學習，增進祖孫情誼，促進代間共學。

負責指導的康寧大學幼保系教師呂珮菁認為，透過跨世代互動能讓學習更立體，讓活動充滿溫度，尤其孩子從長輩身上看見耐心與力量，長輩則在孩子的笑容與活力中找到參與教育的喜悅，完美體現代間共學的核心價值。

新北市佳和非營利幼兒園園長張惠婷提到，此次與康寧大學攜手，推動優質的課程與深具價值的教育實踐，希望讓孩子在充滿愛與資源的環境裡，擁有最美好的學習旅程。

73歲的葉秀鳳分享，很感謝幼兒園老師的用心教導，能透過陶笛課與孫女一起學習彌足珍貴，也讓祖孫間的感情更緊密。（編輯：李亨山）1141125