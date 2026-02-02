康寧大學校地規劃 遭批華而不實

市府於議會舉辦康寧大學台南校區用地規劃案，內容讓議員不滿，市府允諾修正。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

市府二日於議會舉辦「康寧大學台南校區轉型活化規劃說明會」，向議員說明日後用途，遭多位議員抨擊，提出的內容華而不實，與先前的內容相較，根本是「複製貼上」，議員點名要求市府直球對決，有的質疑「案情不單純」，議長邱莉莉更點名市府未做功課，供給需求不清楚，沒有詳細數據佐證；副市長葉澤山允諾修改。

康寧大學建物建構和土地承租案，上會期引發眾多討論，市府提出的五千多萬元預算遭否決，議會決定給市府機會，在三月召開的臨時會提出專案報告，市府則先於議會向議員舉辦說明會，收集議員意見。

市府提出的「安南智慧森活園區」說帖，以科技育成、綠能創新、運動休閒、人工閱讀共融基地為主，遭議員質疑不是換湯不換藥而是「複製貼上」。王家貞首先發難，質疑市府如此「獨愛」康寧，是否有內情？林美燕也痛批，說帖沒有新意，根本不夠用心，兩人認為，小巨蛋、南山公墓案就無法獲得市府青睞；葉澤山回應，日後重大建設案都會比照辦理。

邱莉莉撥空也前來聽講，對內容甚不滿意，批評市府太混，舉例而言，市府欲發展科技研發中心，安南區的南台灣創新園區（原科工區）就出現供給大於需求情況，甚至恐淪為蚊子館，再則包括體育園區的細項、規劃期程、經費等沒有細項難以說服。

議員穎艾達利批評市府不敢直球隊決，沒有白皮書，拿幾頁簡報想呼攏，不僅沒有全面規劃，許多內容更隻字未提；支持該案的郭清華則只贊成發展體育園區和區政中心；葉澤山強調，會將議員意見帶回修正後，於專案報告時呈現。